Дива легендарного Вавилона: де побачити те, що від нього залишилося

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Вавилонська вежа: спроба дотягнутися до неба

Одна з найвідоміших легенд про Вавилон - історія про Вавилонську вежу. За біблійними переказами, це був величезний храм, який люди збудували, щоб дістатися до небес, але Бог покарав їх, змішавши мови й розсіявши по світу.

Насправді ця історія могла бути натхнена зикуратом Етеменанкі - грандіозною спорудою, присвяченою богу Мардуку. Висота цієї храмової вежі могла сягати 90 метрів, а її тераси підіймалися сходами, що вели до вершини, де розташовувалася святиня.

На жаль, час і завойовники не пощадили цю споруду - її розібрали ще в давнину. Проте деякі археологічні рештки все ще можна побачити в Іраку, на місці стародавнього Вавилона. Крім того, численні зображення та описи цієї грандіозної вежі збереглися в музеях світу.

Вавілонські зікурати - прообраз Вавилонської башти (фото: Вікіпедія)

Висячі сади Семіраміди: чудо, якого могло не бути

Висячі сади Семіраміди вважаються одним із семи чудес світу, але чи існували вони насправді - загадка. За легендами, їх звів цар Навуходоносор II для своєї дружини, яка сумувала за зеленими горами рідної Мідії. Сади підіймалися на кілька рівнів у вигляді терас і поливалися складною системою іригації.

Це була інженерна досконалість: у посушливому Вавилоні росли дерева, квіти й кущі, створюючи справжній оазис. Проте археологи так і не знайшли залишків цих садів у Вавилоні, що породило версію, ніби вони могли бути в іншому місті - Ніневії.

Незважаючи на відсутність доказів, картини й описи садів можна побачити в Лондонському Британському музеї. А в самому Вавилоні туристи можуть уявити їх розташування серед руїн стародавнього міста.

Картина, що зображує висячі сади Семіраміди (зображення: Вікіпедія)

Брама Іштар: величний вхід до міста богів

Якщо якась частина Вавилона і збереглася до наших днів у всій своїй красі, то це Брама Іштар. Цей монументальний вхід до міста був прикрашений яскравими блакитними кахлями із зображеннями левів, драконів і биків - символів вавилонських богів.

Велична брама вела до Процесійної дороги, якою проходили святкові ходи під час релігійних свят. Вона була побудована за наказом Навуходоносора II, щоб підкреслити могутність Вавилона та його божественний статус.

Сьогодні оригінальну Браму Іштар можна побачити в Пергамському музеї в Берліні, де вона відновлена у всій своїй красі. У самому Вавилоні залишилися лише фундаменти та фрагменти цієї величної споруди. Але навіть вони дають змогу відчути грандіозність міста, яке вражало мандрівників стародавнього світу.

Брама Іштар у Берлинському музею (фото: Вікіпедія)

Де сьогодні можна побачити Вавилон?

Хоча більшість вавилонських чудес зникли, їхні сліди можна знайти по всьому світу. Руїни стародавнього міста, зокрема залишки Вавилонської вежі та частини Процесійної дороги, можна побачити в Іраку, неподалік від сучасного міста Хілла.

Частини Брами Іштар зберігаються в музеях Німеччини та Туреччини, а її копія є в Іраку. Фрагменти глиняних табличок із законами Хамурапі, що були створені у Вавилоні, можна знайти в Луврі та інших великих музеях світу.

Висячі сади залишаються загадкою, але їхні уявні реконструкції можна побачити в художніх музеях та книгах. Вавилон розкиданий по світу, але його слава залишається живою в серцях істориків, мандрівників і всіх, хто захоплюється таємницями минулого.

Реконструкція стін та будівель Вавилона (фото: Вікіпедія)

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