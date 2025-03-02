Топ-5 найбільших зоопарків, які здивують своїми мешканцями

Найбільші зоопарки світу вражають своїми масштабами та різноманіттям тварин. Там мешкає фауна з усіх континентів, і це створює величезне враження на відвідувачів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найвидатніші зоопарки, які захоплюють своєю площею, кількістю мешканців і внеском у збереження біорізноманіття.

Торонто-зоопарк, Канада

Один із найбільших та найрізноманітніших зоопарків світу знаходиться в Торонто, Канада. Він займає площу 710 акрів і є домівкою для понад 16 000 тварин, що представляють понад 500 видів.

Територія розділена на сім географічних зон, які відтворюють природні середовища мешканців. Особливою гордістю є експозиція Великий Бар'єрний риф та найбільший у Північній Америці критий вольєр для горил.

Зоопарк є важливим науковим центром із дослідження та збереження тварин. Тут реалізують програми розведення рідкісних видів, зокрема амурського тигра, суматранського тигра та західної рівнинної горили.

В зоопарку Торонто є навіть такий рідкісний вид тварин як панда (фото: Вікіпедія)

Зоопарк Колумбус, США

Розташований у місті Пауелл, штат Огайо, цей зоопарк займає площу 580 акрів та є домівкою для 5 000 тварин з понад 600 видів. Відвідувачі можуть помилуватися тваринами у тематичних зонах, що відтворюють природні середовища Африки, Азії, Австралії, Північної Америки та інших регіонів.

Одними з найцікавіших локацій є зона "Серце Африки" та акваріум із ламантинами і полярними ведмедями.

Зоопарк відіграє ключову роль у збереженні рідкісних видів, беручи участь у міжнародних програмах розведення африканських левів, амурських тигрів та західних рівнинних горил. Крім того, тут ведуть активну дослідницьку роботу та освітні програми для відвідувачів.

Уявіть себе - це не справжня Африка, хоча дуже схоже, а зоопарк (фото: Вікіпедія)

Пекінський зоопарк, Китай

Один із найстаріших зоопарків Китаю був заснований у 1906 році та займає площу 219 акрів. Він є домівкою для 14 500 тварин із понад 950 видів, включаючи рідкісних мешканців Китаю, таких як китайський алігатор, червонокоронний журавель та південнокитайський тигр.

Найпопулярніша частина зоопарку - будинок гігантських панд, де створені умови, максимально наближені до природного середовища цих тварин. На території також розташований найбільший в Китаї акваріум, що знайомить відвідувачів із морськими екосистемами.

Вхід до Пекінського зоопарку (фото: Вікіпедія)

Берлінський зоопарк, Німеччина

Заснований у 1844 році, цей зоопарк є одним із найстаріших та найбагатших за видовим складом у світі. На 86,5 акрах мешкає понад 17 000 тварин, що представляють 1 400 видів. Тут діють унікальні експозиції, зокрема сад панд і будинок бегемотів, що дозволяє спостерігати за тваринами під водою.

Зоопарк бере активну участь у міжнародних програмах розведення зникаючих видів, таких як кінь Пржевальського та чорний носоріг. Дослідницькі програми спрямовані на вивчення поведінки тварин і ветеринарні технології.

Вхід до Берлинського зоопарку (фото: Вікіпедія)

Таронга-зоопарк, Австралія

Розташований у Сіднеї, зоопарк Таронга займає 69 акрів і пропонує чудовий краєвид на затоку. Тут мешкає понад 5 000 тварин із 350 видів, серед яких унікальні представники австралійської фауни - коали, кенгуру та тасманійські дияволи.

Зоопарк активно займається екологічною освітою, реалізуючи програми збереження та розведення суматранських тигрів і азійських слонів. Відвідувачі можуть взяти участь у тематичних екскурсіях і взаємодії з тваринами, що робить цей зоопарк не лише місцем розваг, а й важливим освітнім центром.

Жираф у центрі Сіднею (фото: Вікіпедія)

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