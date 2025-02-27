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5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до неба

Четвер 27 лютого 2025 09:10
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5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до неба Найкрасивіші готичні собори (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Готичні собори, зведені кілька століть тому, і сьогодні справляють незабутнє враження на паломників та туристів. Які ж найкрасивіші готичні собори Європи варто обов'язково побачити?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про готичні собори Європи, які є прекрасним втіленням принципів цього унікального стилю.

Страсбург, Франція

Кафедральний собор у Страсбурзі був закладений у 1015 році та освячений на честь Діви Марії в 1439 році. Будівля в стилі пізньої готики повністю збудована з червоного пісковику, видобутого в Вогезьких горах, що надає стінам унікального рожевого відтінку.

Поет Поль Клодель писав про храм: "як рожево-червоний ангел, ширяє над містом". З 1647 по 1874 роки собор був найвищою будівлею у світі, його північна вежа досягає 142 метрів. Особливу увагу привертає західний фасад, де тонке кам'яне мереживо поєднується з тисячами ретельно опрацьованих фігурок.
5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до небаКафедральний собор у Страсбурзі (фото: Вікіпедія)

Йорк, Великобританія

Собор у місті Йорк, Англія, будувався з 1220 по 1472 роки та освячений на честь святого Петра. Довжина будівлі становить 158 метрів, а висота веж - 60 метрів. Храм вважається одним з найбільших у Північній Європі.

Собор відомий не лише найширшим нефом в Англії, але й унікальними вітражами: найбільше у світі вікно-роза діаметром 23 метри було створене у XV столітті. У північному трансепті розташовані стрілчасті вікна, відомі як "П'ять сестер".
5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до небаЙоркський собор зсередини (фото: Вікіпедія)

Кельн, Німеччина

Собор у Кельні, одному з найстаріших міст Німеччини, був закладений у 1248 році. Архієпископ багатого Кельна прагнув створити відповідний храм для зберігання мощей Святих волхвів.

Будівництво перервалося у XVI столітті та продовжилося у XIX столітті. Інженери добудовували стіни та вежі західного фасаду за старовинними кресленнями, використовуючи сучасні матеріали; урочисте відкриття відбулося у 1880 році.

Строгий собор у стилі неоготики вражає: дві вежі висотою по 157,4 метра, багате оздоблення зовні, пишні інтер'єри та безцінні реліквії всередині.
5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до небаКельнський собор (фото: Вікіпедія)

Прага, Чехія

Собор Святого Віта є головним храмом Праги та одним із найкращих зразків готики у Східній Європі. Його будівництво тривало з 1344 по 1929 рік, а над створенням працювали різні покоління архітекторів. Велика південна вежа собору має висоту майже 100 метрів і добре помітна з будь-якої точки міста.

Головний фасад прикрашений барельєфами, скульптурами та великим круглим вікном-розою. Усередині збереглися чудові вітражі, зокрема роботи Альфонса Мухи, що створюють унікальну гру світла. Собор Святого Віта є не лише релігійним центром, а й важливою історичною пам’яткою Чехії.
5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до небаСобор Святого Віта (фото: Вікіпедія)

Антверпен, Бельгія

Собор Антверпенської Богоматері є найбільшим і найвищим храмом Бельгії. Його будівництво розпочалося у 1352 році та завершилося у 1521 році. Вежа собору підіймається на 123 метри, роблячи його домінантою міста. Інтер’єр храму прикрашають унікальні твори Пауля Рубенса, зокрема знамениті картини "Зняття з хреста" та "Воздвиження хреста".

В архітектурі собору поєдналися готичний стиль, бароко та рококо, що робить його неповторним. Антверпенський собор є одним із найвеличніших храмів Європи та символом бельгійської культури.
5 готичних соборів, від яких захоплює дух та душа рветься до небаСобор Антверпенської Богоматері (фото: Вікіпедія)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Trip.com, World Atlas, Вікіпедія.

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