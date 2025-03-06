Чудеса легендарного Вавилона: где увидеть то, что от него осталось

Вавилон - один из самых загадочных городов в истории человечества, вдохновивший множество легенд и мифов. Вавилонская башня, Висячие сады Семирамиды и Врата Иштар - это лишь часть тех чудес, которые когда-то украшали этот город. Где искать его следы в мире?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где туристы сегодня могут увидеть наследие Вавилона.
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Одна из самых известных легенд о Вавилоне - история о Вавилонской башне. По библейскому преданию, это был огромный храм, который люди построили, чтобы добраться до небес, но Бог наказал их, смешав языки и рассеяв по миру.
На самом деле эта история могла быть вдохновлена зикуратом Этеменанки - грандиозным сооружением, посвященным богу Мардуку. Высота этой храмовой башни могла достигать 90 метров, а ее террасы поднимались по лестнице, ведущей к вершине, где располагалась святыня.
К сожалению, время и завоеватели не пощадили это сооружение - его разобрали еще в древности. Однако некоторые археологические остатки все еще можно увидеть в Ираке, на месте древнего Вавилона. Кроме того, многочисленные изображения и описания этой грандиозной башни сохранились в музеях мира.
Висячие сады Семирамиды считаются одним из семи чудес света, но существовали ли они на самом деле - загадка. По легендам, их возвел царь Навуходоносор II для своей жены, которая скучала по зеленым горам родной Мидии. Сады поднимались на несколько уровней в виде террас и поливались сложной системой ирригации.
Это было инженерное совершенство: в засушливом Вавилоне росли деревья, цветы и кусты, создавая настоящий оазис. Однако археологи так и не нашли остатков этих садов в Вавилоне, что породило версию, будто они могли быть в другом городе - Ниневии.
Несмотря на отсутствие доказательств, картины и описания садов можно увидеть в Лондонском Британском музее. А в самом Вавилоне туристы могут представить их расположение среди руин древнего города.
Если какая-то часть Вавилона и сохранилась до наших дней во всей своей красе, то это Врата Иштар. Этот монументальный вход в город был украшен яркими голубыми изразцами с изображениями львов, драконов и быков - символов вавилонских богов.
Величественные ворота вели к Процессионной дороге, по которой проходили праздничные шествия во время религиозных праздников. Они были построены по приказу Навуходоносора II, чтобы подчеркнуть могущество Вавилона и его божественный статус.
Сегодня оригинальные Врата Иштар можно увидеть в Пергамском музее в Берлине, где они восстановлены во всей своей красе. В самом Вавилоне остались лишь фундаменты и фрагменты этого величественного сооружения. Но даже они позволяют ощутить грандиозность города, который поражал путешественников древнего мира.
Хотя большинство вавилонских чудес исчезли, их следы можно найти по всему миру. Руины древнего города, в частности остатки Вавилонской башни и части Процессионной дороги, можно увидеть в Ираке, недалеко от современного города Хилла.
Части Брамы Иштар хранятся в музеях Германии и Турции, а ее копия есть в Ираке. Фрагменты глиняных табличек с законами Хамурапи, которые были созданы в Вавилоне, можно найти в Лувре и других крупных музеях мира.
Висячие сады остаются загадкой, но их воображаемые реконструкции можно увидеть в художественных музеях и книгах. Вавилон разбросан по миру, но его слава остается живой в сердцах историков, путешественников и всех, кто увлекается тайнами прошлого.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты History, Solo Travelling, Википедия.