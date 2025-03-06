Чудеса легендарного Вавилона: где увидеть то, что от него осталось

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Вавилонская башня: попытка дотянуться до неба

Одна из самых известных легенд о Вавилоне - история о Вавилонской башне. По библейскому преданию, это был огромный храм, который люди построили, чтобы добраться до небес, но Бог наказал их, смешав языки и рассеяв по миру.

На самом деле эта история могла быть вдохновлена зикуратом Этеменанки - грандиозным сооружением, посвященным богу Мардуку. Высота этой храмовой башни могла достигать 90 метров, а ее террасы поднимались по лестнице, ведущей к вершине, где располагалась святыня.

К сожалению, время и завоеватели не пощадили это сооружение - его разобрали еще в древности. Однако некоторые археологические остатки все еще можно увидеть в Ираке, на месте древнего Вавилона. Кроме того, многочисленные изображения и описания этой грандиозной башни сохранились в музеях мира.

Вавилонские зикураты - прообраз Вавилонской башни (фото: Википедия)

Висячие сады Семирамиды: чудо, которого могло не быть

Висячие сады Семирамиды считаются одним из семи чудес света, но существовали ли они на самом деле - загадка. По легендам, их возвел царь Навуходоносор II для своей жены, которая скучала по зеленым горам родной Мидии. Сады поднимались на несколько уровней в виде террас и поливались сложной системой ирригации.

Это было инженерное совершенство: в засушливом Вавилоне росли деревья, цветы и кусты, создавая настоящий оазис. Однако археологи так и не нашли остатков этих садов в Вавилоне, что породило версию, будто они могли быть в другом городе - Ниневии.

Несмотря на отсутствие доказательств, картины и описания садов можно увидеть в Лондонском Британском музее. А в самом Вавилоне туристы могут представить их расположение среди руин древнего города.

Картина, изображающая висячие сады Семирамиды (изображение: Википедия)

Ворота Иштар: величественный вход в город богов

Если какая-то часть Вавилона и сохранилась до наших дней во всей своей красе, то это Врата Иштар. Этот монументальный вход в город был украшен яркими голубыми изразцами с изображениями львов, драконов и быков - символов вавилонских богов.

Величественные ворота вели к Процессионной дороге, по которой проходили праздничные шествия во время религиозных праздников. Они были построены по приказу Навуходоносора II, чтобы подчеркнуть могущество Вавилона и его божественный статус.

Сегодня оригинальные Врата Иштар можно увидеть в Пергамском музее в Берлине, где они восстановлены во всей своей красе. В самом Вавилоне остались лишь фундаменты и фрагменты этого величественного сооружения. Но даже они позволяют ощутить грандиозность города, который поражал путешественников древнего мира.

Ворота Иштар в Берлинском музее (фото: Википедия)

Где сегодня можно увидеть Вавилон?

Хотя большинство вавилонских чудес исчезли, их следы можно найти по всему миру. Руины древнего города, в частности остатки Вавилонской башни и части Процессионной дороги, можно увидеть в Ираке, недалеко от современного города Хилла.

Части Брамы Иштар хранятся в музеях Германии и Турции, а ее копия есть в Ираке. Фрагменты глиняных табличек с законами Хамурапи, которые были созданы в Вавилоне, можно найти в Лувре и других крупных музеях мира.

Висячие сады остаются загадкой, но их воображаемые реконструкции можно увидеть в художественных музеях и книгах. Вавилон разбросан по миру, но его слава остается живой в сердцах историков, путешественников и всех, кто увлекается тайнами прошлого.

Реконструкция стен и зданий Вавилона (фото: Википедия)

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