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Діти захисників України зможуть безплатно навчатись IT у приватних школах: як подати заявку

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 08:22
Діти захисників України зможуть безплатно навчатись IT у приватних школах: як подати заявку Фото: діти воїнів ЗСУ зможуть безплатно здобути освіту з поглибленим вивченням IT-спеціальностей (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Діти українських військових, які на фронтах відбивають навалу російських окупантів, можуть здобути безплатно якісну освіту у приватних школах із поглибленим вивченням IT-спеціальностей.

Як подати заявку і де можна пройти навчання - читайте у матеріалі нижче.

Новий проект дозволяє дітям захисників України, які героїчно відбивають повномасштабну військову агресію РФ проти нашої країни, пройти навчання очно в освітніх закладах мережі шкіл у різних містах IT Step School. На це виділяється 15 мільйонів гривень.

Де школи та скільки учнів можуть взяти на навчання у рамках проекту

Пройти безплатне навчання зможуть близько 130 дітей у 12 містах України, де розташовані філії цієї Комп'ютерної Академії. Це:

  • Київ,
  • Львів,
  • Івано-Франківськ,
  • Луцьк,
  • Одеса,
  • Дніпро,
  • Рівне,
  • Полтава,
  • Житомир,
  • Кривий Ріг,
  • Запоріжжя,
  • Кременчук.

Як проходитиме навчання

Як звертають увагу на Facebook-сторінці Комп'ютерної Академії IT Step School, навчання проходитиме офлайн.

"Безпека наших дітей - це найважливіший аспект сьогодення. В наших філіях облаштовані бомбосховища зі всім необхідним, щоб не тільки не приривати навчання, а й перебувати в комфортних умовах під час тривог", - йдеться у повідомленні.

Нині здебільшого навчальна програма школи доступна для учнів 5-11 класів, проте у деяких закладах мережі вже діє програма для початкових класів.

Навчання проходитиме з поглибленим вивченням IT-спеціальностей, а також таких іноземних мов: англійська та ще на вибір китайська, іспанська, німецька, польська та французька.

Крім того, у цих школах обов'язковим моментом навчання психологічний комфорт дітей.

Як стати учасником програми

Усього передбачено проведення 3 етапів відкритого конкурсного відбору.

Щоб взяти участь у першому етапі безплатного навчання, слід заповнити реєстраційну форму, перейшовши за посиланням https://kiev.itstep.org/application-form, а також залишити свої дані. Зробити це потрібно до 17 жовтня.

Етапи відбору:

  1. Заповнення стартової форми до 17 жовтня.
  2. Проходження онлайн-співбесіди до 26 жовтня.
  3. Оголошення списку учнів, які розпочнуть навчання у школі з 7 листопада цього року.

Нагадаємо, у серпні в Україні запустили безплатне навчання в IT-сфері, і стартував прийом заявок.

Крім того, для майбутніх учасників проекту IT Generation Мінцифра майже вдвічі збільшили кількість місць у школах.

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IT школа Збройні сили України Освіта