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В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 15:24
В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок Фото: стартовал прием заявок на бесплатное обучение в IT-сфере (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Минцифра запускает образовательный проект IT Generation для людей, которые хотят сменить профессию и освоить специальность в IТ. Заявки на участие можно подать уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.

Проект IT Generation

Это проект Мінцифри вместе с партнерами, блокчейн-экосистемой Binance и Львовским IТ Кластером.

Операционная поддержка проекта осуществляется в сотрудничестве с программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и при технической поддержке Проекта ПРООН "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".

Как подать заявку

  1. Выбрать на сайте IT Generation школу и направление.
  2. Зарегистрироваться на платформе Binance.
  3. Проследовать верификацию чтобы получить Binance Account ID.
  4. Перейти на сайт школы и подать заявку на участие.

Далее нужно дождаться результатов отбора, который проведет школа. Прием заявок продлится две недели, а первыми учениками станут около 1 тысячи украинцев.

Подробнее о проекте и кто может претендовать на обучение IT бесплатно - читайте по ссылке.

Также РБК-Украина рассказывало, какие профессии можно освоить на IT Generation.

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