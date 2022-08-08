В Украине запускают бесплатное обучение в IT-сфере: стартовал прием заявок

Минцифра запускает образовательный проект IT Generation для людей, которые хотят сменить профессию и освоить специальность в IТ. Заявки на участие можно подать уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.

Далее нужно дождаться результатов отбора, который проведет школа. Прием заявок продлится две недели, а первыми учениками станут около 1 тысячи украинцев.

Операционная поддержка проекта осуществляется в сотрудничестве с программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и при технической поддержке Проекта ПРООН "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".

Это проект Мінцифри вместе с партнерами, блокчейн-экосистемой Binance и Львовским IТ Кластером.

Подробнее о проекте и кто может претендовать на обучение IT бесплатно - читайте по ссылке.

Также РБК-Украина рассказывало, какие профессии можно освоить на IT Generation.