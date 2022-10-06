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Дети защитников Украины смогут бесплатно учиться IT в частных школах: как подать заявку

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Четверг 06 октября 2022 08:22
Дети защитников Украины смогут бесплатно учиться IT в частных школах: как подать заявку Фото: дети воинов ВСУ смогут бесплатно получить образование с углубленным изучением IT-специальностей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Дети украинских военных, которые на фронтах отражают навалу российских оккупантов, могут получить бесплатно качественное образование в приватных школах с углубленным изучением IT-специальностей.

Как подать заявку и где можно пройти обучение - читайте в материале ниже.

Новый проект позволяет детям защитников Украины, героически отражающих полномасштабную военную агрессию РФ против нашей страны, пройти учебу очно в образовательных заведениях сети школ в разных городах IT Step School. На это выделяется 15 миллионов гривен.

Где школы и сколько учеников могут взять на учебу в рамках проекта

Пройти бесплатное обучение смогут около 130 детей в 12 городах Украины, где расположены филиалы данной Компьютерной Академии. Это:

  • Киев,
  • Львов,
  • Ивано-Франковск,
  • Луцк,
  • Одесса,
  • Днепр,
  • Ровно,
  • Полтава,
  • Житомир,
  • Кривой Рог,
  • Запорожье,
  • Кременчуг.

Как будет проходить обучение

Как обращают внимание на Facebook-странице Компьютерной Академии IT Step School, обучение будет проходить офлайн.

"Безопасность наших детей - это самый важный аспект нашего времени. В наших филиалах оборудованы бомбоубежища со всем необходимым, чтобы не только не прерывать обучение, но и находиться в комфортных условиях во время тревог", - говорится в сообщении.

В настоящее время в большинстве учебная программа школы доступна для учеников 5-11 классов, однако в некоторых заведениях сети уже действует программа для начальных классов.

Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также таких иностранных языков: английский и еще на выбор китайский, испанский, немецкий, польский и французский.

Кроме того, в этих школах обязательным моментом обучения является психологический комфорт детей.

Как стать участником программы

Всего предусмотрено проведение 3 этапов открытого конкурсного отбора.

Чтобы принять участие в первом этап бесплатного обучения, следует заполнить регистрационную форму, перейдя по ссылке https://kiev.itstep.org/application-form, а также оставить свои данные. Сделать это нужно до 17 октября.

Этапы отбора:

  1. Заполнение стартовой формы до 17 октября.
  2. Прохождение онлайн-собеседования до 26 октября.
  3. Оглашение списка учащихся, которые начнут обучение в школе с 7 ноября этого года.

Напомним, в августе в Украине запустили бесплатное обучение в IT-сфере, и стартовал прием заявок.

Кроме того, для будущих участников проекта IT Generation Минцифра почти в два раза увеличили количество мест в школах.

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