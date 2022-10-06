Дети защитников Украины смогут бесплатно учиться IT в частных школах: как подать заявку
Дети украинских военных, которые на фронтах отражают навалу российских оккупантов, могут получить бесплатно качественное образование в приватных школах с углубленным изучением IT-специальностей.
Как подать заявку и где можно пройти обучение - читайте в материале ниже.
Новый проект позволяет детям защитников Украины, героически отражающих полномасштабную военную агрессию РФ против нашей страны, пройти учебу очно в образовательных заведениях сети школ в разных городах IT Step School. На это выделяется 15 миллионов гривен.
Где школы и сколько учеников могут взять на учебу в рамках проекта
Пройти бесплатное обучение смогут около 130 детей в 12 городах Украины, где расположены филиалы данной Компьютерной Академии. Это:
- Киев,
- Львов,
- Ивано-Франковск,
- Луцк,
- Одесса,
- Днепр,
- Ровно,
- Полтава,
- Житомир,
- Кривой Рог,
- Запорожье,
- Кременчуг.
Как будет проходить обучение
Как обращают внимание на Facebook-странице Компьютерной Академии IT Step School, обучение будет проходить офлайн.
"Безопасность наших детей - это самый важный аспект нашего времени. В наших филиалах оборудованы бомбоубежища со всем необходимым, чтобы не только не прерывать обучение, но и находиться в комфортных условиях во время тревог", - говорится в сообщении.
В настоящее время в большинстве учебная программа школы доступна для учеников 5-11 классов, однако в некоторых заведениях сети уже действует программа для начальных классов.
Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также таких иностранных языков: английский и еще на выбор китайский, испанский, немецкий, польский и французский.
Кроме того, в этих школах обязательным моментом обучения является психологический комфорт детей.
Как стать участником программы
Всего предусмотрено проведение 3 этапов открытого конкурсного отбора.
Чтобы принять участие в первом этап бесплатного обучения, следует заполнить регистрационную форму, перейдя по ссылке https://kiev.itstep.org/application-form, а также оставить свои данные. Сделать это нужно до 17 октября.
Этапы отбора:
- Заполнение стартовой формы до 17 октября.
- Прохождение онлайн-собеседования до 26 октября.
- Оглашение списка учащихся, которые начнут обучение в школе с 7 ноября этого года.
Напомним, в августе в Украине запустили бесплатное обучение в IT-сфере, и стартовал прием заявок.
Кроме того, для будущих участников проекта IT Generation Минцифра почти в два раза увеличили количество мест в школах.