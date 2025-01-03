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Меган Маркл спровокувала чутки про розлучення

П'ятниця 03 січня 2025 18:03
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Меган Маркл спровокувала чутки про розлучення Меган Маркл та принц Гаррі (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Меган Маркл, яка нещодавно повернулася в Instagram, змусила фанів понервувати. Уся річ у тому, що вона спровокувала чутки про розлучення з принцом Гаррі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому Меган Маркл "приписали" розлучення та як саме виникли ці чутки.

Повернення герцогині Сассекської стало великим сюрпризом для її шанувальників. Але в описі сторінки Маркл в Instagram помітили дещо дивне. Вся річ у тому, що вона зазначила: "Meghan, Duchess of Sussex". І саме це викликало питання.

Меган Маркл спровокувала чутки про розлучення

Сторінка Меган Маркл (скріншот)

Юзери майже одразу почали писати, що Меган "забула" додати артикль "The". А без нього увесь підпис сприймається інакше.

"Тож Меган повернулася в Instagram під своїм іменем. Спочатку це була просто "Меган", але тепер додано "Герцогиня Сассекська". Але хтось із вас помітив... У її титулі немає маленької деталі... Іншими словами, вона ділиться титулом розлученої "герцогині". Це дуже важливо", - зазначають користувачі в X (Twitter).

Меган Маркл спровокувала чутки про розлучення

Мережа обговорює дивну помилку Меган Маркл (скріншот)

Окрім цього, фанати пишуть, що вони сподіваються на те, що Маркл помітить прикру помилку. Втім, на її сторінці так нічого і не змінилося.

"Інстаграм Меган вже оновився, змінилося її ім’я в профілі з "Меган" на "Меган, герцогиня Сассекська". Сподіваюся, ми побачимо ще одне оновлення, оскільки вона пропустила "The" у своїй назві. Відсутність "The" перед "герцогинею Сассекською" означає, що вона розлучена", - також пишуть юзери.

Меган Маркл спровокувала чутки про розлучення

Допис про помилку Маркл (скріншот)

Що відомо про шлюб Меган та Гаррі

Пара одружилася у 2018 році у Віндзорському замку. Ця подія була скандальною, адже Меган до цього була акторкою та її називали "невдалою" партією для онука Єлизавети II.

У шлюбі у них народилося двоє дітей: син Арчі та донька Лілібет. У 2020 році Меган та Гаррі відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до США.

До слова, раніше ми розповідали, як королівська родина образила Меган Маркл.

Окрім цього, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Dayli Express, дописи з X юзерів з ніками "fairygem1" та "Gertsroyals".

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