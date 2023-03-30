Дістався з Оленівки до Москви, щоб забрати дітей: історія маріупольця, який не дав росіянам викрасти свою сім'ю

Як росіяни розлучили батька та троє дітей

Євген ховався з дітьми у підвалі місцевої лікарні. 7 квітня туди спустилися двоє військових нібито з метою евакуації мирного населення.

"Шестеро військових нас провели до музичного училища, де нас посадили в автобуси та повезли у Виноградне. Там нам виділили машину і повезли на блокпост, де почали перевіряти сумки та документи. І я, розраховуючи на адекватність людей, показав їм свій військовий квиток", - згадує Євген.

У 2016 році він був штабним військовослужбовцем і безпосередньої участі в бойових діях не брав, адже був єдиним годувальником у трьох дітей. Проте, побачивши його квиток, окупанти сказали: "Ну все, ты - наш".

Тим часом дітей посадили в автобус і вивезли, а Євгена доправили в Оленівку.

"Я повернувся, а дітей нема..."

26 травня без жодних пояснень Євгена відпустили. Жодного транспорту дістатися до Донецька вже не було, тому чоловік разом зі співкамерником пішли пішки.

"Йшов дощ, але нам було байдуже. Ми не могли надихатися цим вільним повітрям. Лив дощ, по нас стікала вода, але ми йшли", - розповідає Євген.

Коли батько добрався до Донецька, прийшов до органу місцевого самоврядування забрати документи, проте серед них не було свідоцтв про народження дітей. Йому повідомили, що його діти вилетіли до Москви о 5 ранку.

"Мені дали телефон начальниці "соціальної служби "ДНР", яка мені сказала, щоб я написав заяву у Новоазовську, де вкажу, за якою адресою я буду проживати з дітьми та що проти "республіки ДНР" зброю підіймати не буду", - каже Євген.

Старший син розповідав батькові, що всі діти проходили медичний огляд і навіть здавали аналіз на сифіліс. Таким чином їх готували на всиновлення.

"Я дістався до дітей за два дні"

Жінки, які займалися дітьми, переконували їх, що батьки по них не повернуться. До того ж пояснювали вони це цілком логічними причинами: відсутність грошей або документів, неможливість перетнути російський кордон тощо.

"Вони про це знали та максимально намагалися донести це сину. Просто Матвій у мене вірив більше, ніж вони. Я дістався до дітей за два дні", - каже батько трьох дітей.

Євген написав кілька листів російській владі з вимогою віддати дітей. Поки всі бюрократичні запитання розв'язувалися, він їхав. У таборі, де перебували його діти, Євген декілька разів розповідав свою історію різним представникам служб РФ.

Вони змусили його сина написати заяву від імені дитини, що він просить передати його і сестер законному представнику - татові.

"Неприємно у цій ситуації те, що тепер оця Львова-Бєлова розповідає, що це вона організувала мій приїзд до дітей, навіть допомогла фінансово. Коли я слухав, то хапався за серце", - згадує Євген.

Зрештою родина Межових знову об'єдналася, а Євген повернув своїх дітей додому.