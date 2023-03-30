Українські підлітки бачать своє майбутнє в Україні: результати дослідження

Війна дуже позначилася на житті та психологічному здоров'ї українських підлітків. І проблеми дітей сильно загартували. Багато хто з них тривожиться за своє майбутнє, уважно стежать за тим, що відбувається на фронті та загалом у країні. Але при цьому 86% опитаних твердо кажуть, що бачать своє майбутнє лише в Україні.

Такі дані отримали під час всеукраїнського соціологічного дослідження благодійного фонду "Клуб добродіїв".

Як проводили дослідження

Було виділено 4 фокус-групи із підлітками з 13 до 19 років. Географія – Київ, Львів, Одеса, Дніпро, а також інші міста України.

Було опитано 48% хлопчиків та 52% дівчаток, які навчаються у школах, коледжах, ПТУ, Університетах, ліцеях, гімназіях, академіях та інших навчальних закладах. Більше половини підлітків живуть зараз у невеликих містах України, і 48% – у великих містах.

Що найбільше підлітків турбує

Найбільші зміни – страх за життя, здоров'я та близьких – 38%.

Також діти вказали, що вони хвилюються через невизначеність майбутнього, переїзд в інші міста та країни, відсутність світла, інтернету та зв'язку.

Серед основних тривог:

Війна

Відключення світла

Вибухи, сирени, повітряні тривоги

Рідні, друзі зараз у ЗСУ

Обмеження через комендантську годину та повітряні тривоги

Майже 23% підлітків хвилює навчання – вони хочуть ходити до школи, спілкуватися з однокласниками та друзями наживо, бачити своїх викладачів. Також вони турбуються через надходження, підготовку до мультитесту, проблеми в навчанні, відсутність мотивації, іспитів та сесій.

33% підлітків повідомили, що їхнє переживання сфокусовано на невизначеності, вони хочуть поїхати за кордон на період навчання, а потім повернутися до України.

Що допомагає відволікатися від тривог та поганих новин

43% - музика

40% - спілкування

38% - соціальні мережі

35% - прогулянки

32% - заняття спортом

23% - комп'ютерні ігри

17% - навчання

14% - читання

13% - домашні тварини

12% - хендмейд (малювання, ліплення, вишивка)

9% - лежати та нічого не робити

Майже 93% дітей спілкуються зі своїми друзями, батьками, однокласниками. Але для 37% стало набагато важче шукати друзів під час війни.

Підтримка з боку дорослих

91% дітей вважають, що підтримка з боку батьків та родичів достатня, 72% відзначають підтримку з боку викладачів та тренерів, 90% – з боку друзів, 76% – з боку однокласників та однолітків.

Яку підтримку підлітки хочуть отримувати від дорослих

21% - поради, підказки про те, як вчинити

19% - обійми, тактильність, потримати когось за руку, відчути присутність

19% - похвала та схвалення ("ти молодець")

15% - спільні справи (ігри, приготування їжі, час разом)

15% - пропозиція плану дій

11% - матеріали для хобі, квитки на концерти, кіно і так далі

Самореалізація та хобі

У 85% підлітків є хобі й багато хто намагається зберегти свої захоплення навіть під час війни. Це спорт, музика, вебдизайн, творчість, танці, фотографія, бодіарт, зйомка та монтаж відео.

90% дітей вважають, що докладають максимум зусиль для своєї самореалізації. Вони намагаються добре вчитися, дивляться чи слухають лекції, вивчають іноземні мови самостійно, ходять до репетиторів, відвідують курси та додаткові заняття.

При цьому у підлітків є безліч перешкод:

Відсутність світла – 28%

Лінь - 23%

Поганий інтернет або його відсутність, немає доступу до ресурсів – 12%

Відсутність мотивації, не сили волі – 11%

Невміння планувати свій час – 11%

Серед таких причин війна та повітряні тривоги відзначили лише 7% підлітків.

Навчання

88% дітей вважають, що навчання – це дуже важливо. 76% – що їм подобаються предмети, які вони вивчають. 62% – відчувають, що не отримують достатньої кількості знань через війну.

При цьому більшість підлітків зізнаються, що хотіли б опанувати нові навички - 91%.

Майбутнє

87% підлітків зізнаються, що з війною важко планувати щось на довгий період, 67% - точно знають, ким хочуть стати в майбутньому, а 47% дітей зазначає, що війна змінила їхнє бачення майбутнього.

29% перестали планувати, вирішили визначатись після закінчення війни. 25% не розуміють, що буде потрібно у майбутньому і які професії будуть потрібні. 23% знайшли те, чим хочуть займатися та зрозуміли, ким хочуть стати. 15% змінили спеціальність, на яку хочуть вступати. 6% вирішили обрати військову спеціальність.

Віра в Україну

95% дітей вірять у перемогу України у війні та 86% підлітків бачать своє майбутнє саме в Україні.

70% хочуть навчатися та жити в Україні.

6% хочуть поїхати за кордон до кінця війни, а згодом повернутися.

8% - готові залишитися в іншій країні назавжди.

10% - хочуть здобути освіту за кордоном, а потім повернутися в Україну.

22% підлітків хочуть розвивати економіку України, 14% – інфраструктури, 12% – займатися волонтерством, 4% – розвивати освіту.