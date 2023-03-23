Як в Україні зустрічали депортованих Росією дітей: дивіться щемливе відео

В Україну повернулися ще 17 дітей, яких Росія депортувала на свої території під час окупації Харківської та Херсонської областей. Організації, які займаються поверненням дітей, кажуть, що це надскладне завдання, адже росіяни не йдуть на компроміси.

Про це повідомляють на сторінці благодійної організації Save Ukraine у Facebook .

Як дітей зустрічали в Україні

17 депортованих до Росії з Харківської та Херсонської областей дітей повернулися в Україну.

"Сьогодні ми знову переживаємо зворушливі моменти, коли діти повертаються на рідну землю. Втомлені дорогою й тривалим стресом, але щасливі від того, що вони тепер вдома, на Батьківщині", - пишуть благодійники.

За їхніми словами, ці діти були переміщені вглиб окупованих територій або не територію Росії. Після деокупації окупанти відмовилися організувати повернення дітей.

Ускладнює цей процес проблема з логістикою, постійною небезпекою та перетином кількох кордонів. Проте тепер українські діти знову вдома.

Скільки дітей Росія вкрала в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що загалом Росія примусово вивезла понад 16 000 дітей. З них вдалося повернути 307 неповнолітніх.

Загалом вдалося прослідкувати 5 сценаріїв викрадення Кремлем маленьких українців:

переміщення на територію Росії після вбивства батьків

розлучення з батьками під час так званої фільтрації

дітей вивозять з інтернатних закладів

викрадення з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах

перешкодження возз'єднання дитини з сім'єю

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук публічно звернулася до російських представників з питань прав дітей. Вона запропонувала надати Україні список усіх депортованих дітей, проте відповіді поки не отримала.

Нагадаємо, що 22 березня до України вдалося повернути ще 17 депортованих дітей.