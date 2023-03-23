ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як в Україні зустрічали депортованих Росією дітей: дивіться щемливе відео

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 15:15
Як в Україні зустрічали депортованих Росією дітей: дивіться щемливе відео Україна повернула ще 17 депортованих Росією дітей (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Україну повернулися ще 17 дітей, яких Росія депортувала на свої території під час окупації Харківської та Херсонської областей. Організації, які займаються поверненням дітей, кажуть, що це надскладне завдання, адже росіяни не йдуть на компроміси.

Про це повідомляють на сторінці благодійної організації Save Ukraine у Facebook.

Як дітей зустрічали в Україні

17 депортованих до Росії з Харківської та Херсонської областей дітей повернулися в Україну.

"Сьогодні ми знову переживаємо зворушливі моменти, коли діти повертаються на рідну землю. Втомлені дорогою й тривалим стресом, але щасливі від того, що вони тепер вдома, на Батьківщині", - пишуть благодійники.

За їхніми словами, ці діти були переміщені вглиб окупованих територій або не територію Росії. Після деокупації окупанти відмовилися організувати повернення дітей.

Ускладнює цей процес проблема з логістикою, постійною небезпекою та перетином кількох кордонів. Проте тепер українські діти знову вдома.

Скільки дітей Росія вкрала в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що загалом Росія примусово вивезла понад 16 000 дітей. З них вдалося повернути 307 неповнолітніх.

Загалом вдалося прослідкувати 5 сценаріїв викрадення Кремлем маленьких українців:

  • переміщення на територію Росії після вбивства батьків
  • розлучення з батьками під час так званої фільтрації
  • дітей вивозять з інтернатних закладів
  • викрадення з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах
  • перешкодження возз'єднання дитини з сім'єю

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук публічно звернулася до російських представників з питань прав дітей. Вона запропонувала надати Україні список усіх депортованих дітей, проте відповіді поки не отримала.

Нагадаємо, що 22 березня до України вдалося повернути ще 17 депортованих дітей.

Раніше ми розповідали, як відома акторка "Сватів" вирішила, що Зеленський хоче вбити її дітей.

Ми також повідомляли, що російський режисер набирає дітей у Києві на ролі сиріт із Бахмута.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни Біженці Війна в Україні