Добрался из Еленовки в Москву, чтобы забрать детей: история мариупольца, не давшего россиянам похитить свою семью

Как россияне разлучили отца и трое детей

Евгений прятался с детьми в подвале местной больницы. 7 апреля туда спустились двое военных якобы для эвакуации мирного населения.

"Шестеро военных нас провели в музыкальное училище, где нас посадили в автобусы и повезли в Виноградное. Там нам выделили машину и повезли на блокпост, где начали проверять сумки и документы. И я, рассчитывая на адекватность людей, показал им свой военный билет", - вспоминает Евгений.

В 2016 году он был штабным военнослужащим и непосредственного участия в боевых действиях не принимал, ведь был единственным кормильцем у троих детей. Однако, увидев его билет, оккупанты сказали: "Ну все, ты - наш".

Тем временем детей посадили в автобус и вывезли, а Евгения доставили в Еленовку.

"Я вернулся, а детей нет..."

26 мая без объяснений Евгения отпустили. Никакого транспорта добраться до Донецка уже не было, поэтому мужчина вместе с сокамерником пошли пешком.

"Шел дождь, но нам было безразлично. Мы не могли надышаться этим свободным воздухом. Лил дождь, по нам стекала вода, но мы шли", - рассказывает Евгений.

Когда отец добрался до Донецка, пришел в орган местного самоуправления забрать документы, однако среди них не было свидетельств о рождении детей. Ему сообщили, что его дети вылетели в Москву в 5 утра.

"Мне дали телефон начальнице "социальной службы "ДНР", которая мне сказала, чтобы я написал заявление в Новоазовске, где укажу, по какому адресу я буду проживать с детьми и что против "республики ДНР" оружие поднимать не буду", - говорит Евгений. .

Старший сын рассказывал отцу, что все дети проходили медицинское обследование и даже сдавали анализ на сифилис. Таким образом, их готовили на усыновление.

"Я добрался до детей через два дня"

Женщины, которые занимались детьми, убеждали их, что родители за ними не вернутся. К тому же они объясняли это вполне логичными причинами: отсутствие денег или документов, невозможность пересечь российскую границу и т.д.

"Они об этом знали и максимально пытались донести это сыну. Просто Матвей в меня верил больше, чем они. Я добрался до детей через два дня", - говорит отец троих детей.

Евгений написал несколько писем российским властям с требованием отдать детей. Пока все бюрократические вопросы решались, он ехал. В лагере, где находились его дети, Евгений несколько раз рассказывал свою историю разным представителям служб РФ.

Они заставили его сына написать заявление от имени ребенка, что он просит передать его и сестер законному представителю - папе.

"Неприятно в этой ситуации то, что теперь эта Львова-Белова рассказывает, что она организовала мой приезд к детям, даже помогла финансово. Когда я слушал, то хватался за сердце", - вспоминает Евгений.

В конце концов семья Межовых снова объединилась, а Евгений вернул своих детей домой.