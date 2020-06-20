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Дистанцию никто не соблюдает: в сети показали отдыхающих на популярном курорте в Украине

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 15:28
Дистанцию никто не соблюдает: в сети показали отдыхающих на популярном курорте в Украине
В Кирилловке отдыхающие напрочь забыли о безопасной дистанции (фото: pixabay.com)

В сети появилось видео, на котором видно толпы людей в Кирилловке

В Кирилловке Запорожской области все пляжи переполнены. При этом никакой речи о безопасной дистанции в полтора метра не идет. Жаркая погода заставляет людей спешить к морю, позабыв о безопасности.

На некоторых пляжах в 10:30 уже тяжело найти свободное место. А на пляже в районе санатория Кирилловка просто яблоку негде упасть. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Чтобы занять место под навесом, люди приходят на пляж уже в 8 утра. При этом аренда пляжного зонта стоит 30 гривен в день. Столько же стоит и шезлонг. Но проблема в том, что поставить их бывает очень непросто из-за большого скопления отдыхающих.

В Кирилловке отдыхающие напрочь забыли о безопасной дистанции (видео: YouTube)

Безопасной дистанции никто не придерживается. Кроме того, на пляжах ее никто и не контролирует. Все наслаждаются солнечными ваннами и морем.

Стоит отметить, что в акватории Азовского моря отдыхающие столкнулись с огромными медузами подвида корнерот, которые обычно обитают в Черном море. Медузы пока что были замечены только на пляжах Бердянска, и несколько человек уже успели получить ожоги после встречи с ними.

Медики призывают курортников быть осторожными с медузами во время нахождения в морской воде. Если вас ужалила медуза необходимо немедленно обращаться за помощью к врачам.

Напомним, в Кирилловке дельфины приплыли к отдыхающим.

Ранее мы писали о том, что украинцев "заманивают" на местные курорты в домики по цене 3* отелей.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Запорожская областьотдых
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