На украинском курорте дельфины приплыли к отдыхающим: видео редкого случая

В Кирилловке дельфины подплыли к людям (фото: pixabay.com)

Отдыхающие в Кирилловке сняли на видео, как дельфины приплыли к берегу

В Кирилловке Запорожской области отдыхающие на Азовском море были сильно удивлены, когда увидели, что дельфины очень близко подплыли к людям. Подобное поведение не типично для дельфинов в этом месте, поскольку обычно они стараются держаться подальше от берега и людей.

Видео, на котором видно, как дельфины подплыли к отдыхающим, опубликовала Лариса Чернявская на своей странице в Facebook.

В Кирилловке дельфины подплыли к людям (видео: facebook.com/Лариса Чернявская)

Причиной того, что дельфины так близко приплыли к берегу может быть то, что их привлекла рыба и другие "морепродукты". Но, с наплывом отдыхающих они вновь могут уплыть вглубь моря.

Напомним, что под Николаевым в реку заплыл краснокнижный дельфин. Черноморскую афалину заметили жители села Себино Николаевской области в реке Южный Буг.

По словам патрульных, дельфин изначально был сильно напуган и не хотел идти на контакт. Но через некоторые время он все же успокоился и люди сделали попытку вернуть его обратно в морскую воду.

Его вели к морю с помощью катеров, и дельфин проплыл 17 километров акватории реки в сторону Бугского лимана. Когда стемнело он, к сожалению, потерялся.

В управлении Государственного агентства рыбного хозяйства подчеркнули, что спасти дельфина очень сложно, ведь для этой операции нужно иметь в наличии специальную технику.

Ранее на Азовском море дельфины выпрыгивали на берег.

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Автор: Роман Мирончук