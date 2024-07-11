Покращують серце та мають протизапальну дію: 5 видів насіння, яке має бути у раціоні

Чому насіння корисне

За словами експерта, весь життєвий потенціал рослини знаходиться у цій маленькій насінинці.

Насіння - неймовірно нутритивно щілинний продукт. Природа подбала і про захист рослин, створивши для насіння спеціальний захисний шар, тому дуже важливо якщо не замочувати насіння у воді, то хоча б ретельно промити насіння перед

вживанням.

Однак, нутриціолог радить все ж таки замочити хоч на декілька годин насіння, в ідеалі - на ніч.

5 видів насіння

Насіння гарбуза

Таке насіння містить багато вітамінів. Серед них: цинк, магній, клітковина, антиоксиданти, цінні мононасичені жирні кислоти. Також воно має протизапальні властивості та є сечогінним.

Користь гарбузового насіння для чоловіків обумовлена високим вмістом цинку, який покращує фертильність і знижує ризик розвитку простатиту. Корисне воно і для жінок: покращують гормональний фон, пом'якшують неприємні симптоми під час менструації і менопаузи.

Чіа

Насіння чіа по праву вважається продуктом-суперфудом, завдяки високому вмісту антиоксидантів, мінералів, клітковини та омега-3 жирних кислот. Поживні речовини насіння здатні надавати позитивний вплив на роботу серця, зміцнюють кісткову систему і нормалізують рівень цукру в крові.

Також воно містить марганець, магній, кальцій та клітковину.

Насіння льону

У насінні льону містяться лейцин, аргінін, гліцин аспарагінова та глютамінова кислоти, які вкрай важливі для здоров'я серця та імунної системи.

До того ж містить марганець, магній, кальцій та клітковину, яка запобігає стрибкам рівня цукру у крові та добре впливає на кишківник.

Насіння конопель

Насіння конопляне найбагатше на планеті рослинне джерело поживних речовин, білку, поліненасичених жирів та амінокислот.

Нутриціолог зазначила, що це якісний рослинний білок, який містить магній, омега-3 жирні кислоти та майже всі групи незамінних амінокислот, вітаміни групи B, А, С, та Е.