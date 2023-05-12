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Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти гарбузове насіння

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П'ятниця 12 травня 2023 17:30
Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти гарбузове насіння Чи можна гарбузове насіння їсти щодня (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Насіння гарбуза надзвичайно корисне для здоров’я. У ньому міститься багато корисних елементів. Однак, важливо знати, чи можна його їсти щодня та як зміниться організм.

Про це повідомила нутриціолог Наталія Рублевська в Instagram.

Що станеться

За словами фахівця, якщо кожного дня їсти гарбузове насіння, то загалом покращиться імунітет та зміцніють кістки. Також завдяки кальцію, калію, фосфору, магнію, марганцю покращиться стан шкіри, волосся й нігтів.

До того ж можна запобігти виникнення серцево-судинних захворювань.

Ненасичені та полінасичені жирні кислоти, яких дуже багато в насінні, сприятимуть покращенню стану судин, роботи серця.

Нутриціолог каже, що також покращується здоров'я простати.

Гарбузове насіння - один з головних модних трендів в правильному харчуванні. Його широко застосовують в народній медицині і вважають здоровим перекусом. Цей продукт дійсно корисний, проте зловживати ним все ж не варто.

Корисна добова норма насіння становить 60 г.

Кому з обережністю їсти гарбузове насіння

Важливо, що з обережність потрібно вживати гарбузове насіння людям з:

  • виразковою хворобою шлунку, гастритом;
  • вагітним і жінкам, що годують;
  • людям, які страждають на цукровий діабет, перед початком вживання необхідно проконсультуватися з лікарем;
  • хворим на жовчнокам'яну хворобу варто обережно додавати цей продукт до раціону. Тому що насіння гарбуза має жовчогінний ефект і може стати причиною руху каменів у жовчному міхурі.

Раніше ми повідомляли, який молочний продукт визнано найкориснішим і чому його варто вживати кожного дня.

Також ми писали, коли потрібно застосовувати калину і кому її категорично не можна їсти.

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