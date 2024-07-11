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Улучшают сердце и имеют противовоспалительное действие: 5 видов семян, которые должны быть в рационе

Какие семена полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Редко кто задумывается над пользой семян, которые также должны быть в рационе. Оно содержит много полезных веществ для организма и даже помогает избежать болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Почему семена полезны

По словам эксперта, весь жизненный потенциал растения находится в этой маленькой семечке.

Семена - невероятно нутритивно щелевой продукт. Природа позаботилась и о защите растений, создав для семян специальный защитный слой, поэтому очень важно если не замачивать семена в воде, то хотя бы тщательно промыть семена перед употреблением.

Однако нутрициолог советует все же замочить хоть на несколько часов семена, в идеале - на ночь.

5 видов семян

Семена тыквы

Такие семена содержат много витаминов. Среди них: цинк, магний, клетчатка, антиоксиданты, ценные мононасыщенные жирные кислоты. Также оно обладает противовоспалительными свойствами и является мочегонным.

Польза семян тыквы для мужчин обусловлена высоким содержанием цинка, который улучшает фертильность и снижает риск развития простатита. Полезно оно и для женщин: улучшают гормональный фон, смягчают неприятные симптомы во время менструации и менопаузы.

Чиа

Семена чиа по праву считаются продуктом-суперфудом, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, минералов, клетчатки и омега-3 жирных кислот. Питательные вещества семян способны оказывать положительное влияние на работу сердца, укрепляют костную систему и нормализуют уровень сахара в крови.

Также оно содержит марганец, магний, кальций и клетчатку.

Семена льна

В семенах льна содержатся лейцин, аргинин, глицин аспарагиновая и глютаминовая кислоты, которые крайне важны для здоровья сердца и иммунной системы.

К тому же содержит марганец, магний, кальций и клетчатку, которая предотвращает скачки уровня сахара в крови и хорошо влияет на кишечник.

Семена конопли

Семена конопляны самый богатый на планете растительный источник питательных веществ, белка, полиненасыщенных жиров и аминокислот.

Нутрициолог отметила, что это качественный растительный белок, содержащий магний, омега-3 жирные кислоты и почти все группы незаменимых аминокислот, витамины группы B, А, С и Е.

Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно есть семечки тыквы.

Также мы писали, зачем замачивать крупы перед варкой и на сколько времени это делать.

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