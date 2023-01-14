Навіщо замочувати крупи перед варіння та на скільки часу це робити

Чому потрібно замочувати крупи перед варінням (freepik)

Багато хо знає, що перед варінням завжди потрібно замочувати крупи, але не усі дотримуються такого маленького правила. Такі маніпуляції забирають час, однак можуть зберегти здоров'я, якому загрожує фітинова кислота, яка міститься у таких крупах.

Про це розповіла нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.