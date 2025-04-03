Дідусь знайшов у полі артефакт Римської імперії, який приніс йому майже 250 тисяч гривень: як він виглядає

76-річний Рон Уолтерс з Великої Британії - поціновувач старовинних речей, який захоплений пошуком скарбів за допомогою металошукача.

Минулого року чоловік досліджував поля поблизу міста Кінгсуінфорд, в графстві Уест-Мідлендс і знайшов старовинну монету. Він віддав її експертам, щоб визначити її походження та вік, і те, що йому розповіли - просто шокувало.

З'ясувалося, що монета була викарбувана у 69 році нашої ери, тобто 1955 років тому. Особлива цінність цієї монети у тому, що вона майже в ідеальному стані і є найдавнішою з подібних знахідок у цьому регіоні.

Монета належить до часів правління імператора Авла Вітеллія, одного з правителів періоду "Рік чотирьох імператорів". Це важкий та бурхливий період громадянської війни, яка тривала в Римській імперії з 68 по 69 роки. За цей час імператорський престол займали Сервій Сульпіцій Гальба і Марк Сальвій Отон, а переможцем став Тит Флавій Веспасіан.

Авл Віттелій правив всього 8 місяців і саме його обличчя зображене на монеті. І це перша монета з обличчям цього правителя, яка була знайдена на Британських островах. Це перша монета часів Римської імперії, яку знайшли на Британських островах (фото: Black Country Hunter History)

Монету виставили на торги в аукціонному домі і її оцінювали в межах від 3000 до 6000 фунтів. Остаточна ціна продажу склала 4 700 фунтів, що еквівалентно 251 407 гривень.

Але не уся сума дісталася Рону Уолтерсу. Згідно з місцевим законодавством, ця сума має бути поділена порівну між Роном та власником поля, на якому він знайшов монету.

Ця знахідка стала першою у своєму роді в Великій Британії й від знахідки були у захваті всі колекціонери.

"Моє серце билося, я просто засунув її в кишеню і повернувся додому. У колах металодетекторів римська монета, ймовірно, є однією з найкращих речей, які ви можете знайти. Більшу радість може принести хіба давньоанглійське золото", - сказав Рон.

Новим власником монети став колекціонер з Шотландії Марк Ханнем, який сказав, що це дивовижна знахідка і "унікальний клаптик історії".

Гроші, які Рон отримав за монету, він планує пустити на ремонт свого будинку на колесах, а потім - приділяти ще більше часу своєму хобі в надії знайти ще щось цікаве та коштовне.