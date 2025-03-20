У Чорному морі знайшли 40 кораблів часів Візантійської імперії. Вони майже у ідеальному стані

Археологи у Чорному морі виявили десятки стародавніх кораблів, які пролежали на дні більше 500 років, але збереглися у майже ідеальному стані.

Який загублений світ знайшли археологи на дні Чорного моря, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The New York Times .

Що відомо про унікальні знахідки

Саутгемптонський університет провів масштабне дослідження у водах Чорного моря біля узбережжя Болгарії. Команда Чорноморського археологічного проєкту знайшла понад 40 кораблів, історія яких тягнеться аж до Османської та Візантійської імперій.

На глибині понад 800 метрів на дні Чорного моря лежав середньовічний корабель, недоторканий часом. Його щогли, деревина та дошки збереглися майже ідеально завдяки відсутності кисню у холодних морських глибинах, що перешкоджає руйнівній дії мікроорганізмів.

Минулої осені команда дослідників спустила робота на довгому тросі, освітлила уламки яскравими прожекторами та зробила тисячі знімків високої роздільної здатності. Пізніше комп’ютер відтворив детальну тривимірну модель корабля.

Археологи датують його 13-14 століттями, що відкриває нові знання про попередників великих вітрильників 15-16 століть, зокрема тих, на яких Колумб відкрив Новий Світ. Вважається, що цей корабель належав Венеціанській імперії, яка мала торгові форпости на узбережжі Чорного моря.

Ніколи раніше подібний корабель не знаходили в такому гарному стані. Важливим відкриттям стала квартердек - підвищена частина палуби, з якої капітан керував командою, що складалася, ймовірно, з 20 матросів.

"Це щось неймовірне! Ми не могли повірити власним очам", - розповідає Родріго Пачеко-Руїс, член експедиції з Центру морської археології Саутгемптонського університету.

Однак це лише один з понад 40 затонулих кораблів, виявлених міжнародною командою археологів біля берегів Болгарії. Це відкриття є одним із найбільших проривів у морській археології останніх десятиліть.

Часові капсули в глибинах моря

Знайдені судна датуються періодом від 9 до 19 століття, охоплюючи часи Візантійської та Османської імперій. Деякі кораблі настільки добре збереглися, що на знімках можна розгледіти рулони мотузок, керма та майстерно вирізьблені прикраси.

"Ці знахідки перевершили всі наші очікування", - зазначає Джон Адамс, керівник проєкту та директор Центру морської археології Саутгемптонського університету.

Незалежні експерти вважають, що в історії підводної археології ще не було випадків, коли уламки кораблів знаходилися у такій кількості, різноманітності та відмінному стані. На дні Чорного моря знайшли уламки корабля часів Османської імперії (фото: Expedition and Education Foundation/Black Sea MAP)

Вікно в минуле

Чорне море завжди відігравало важливу роль у світовій торгівлі. Через нього проходили каравани з зерном, хутром, кіньми, вином, олією та навіть рабами. Європейці використовували море як вихід до північної гілки Великого шовкового шляху, звідки імпортували шовк, прянощі та дорогоцінності.

Марко Поло, як відомо, подорожував Чорним морем, а на його узбережжі розташовувалися італійські торгові колонії. У XIII-XIV століттях Венеція та Генуя навіть вели війни за контроль над його торговими шляхами.

Неймовірні перспективи

Фахівці припускають, що завдяки чудовому збереженню суден у їхніх корпусах можуть бути виявлені безцінні артефакти, зокрема книги, рукописи та навіть особисті речі моряків.

"Ми можемо знайти пергаменти, записи, документи - хто знає, що ще перевозили ці кораблі?" - каже Брендан Фолі, археолог з Океанографічного інституту Вудс-Хоул.

Успіх болгарських дослідників може надихнути й інші країни, що мають вихід до Чорного моря - Грузію, Румунію, Туреччину, Україну, на нові підводні експедиції.

"Чорне море приховує ще десятки тисяч затонулих кораблів. Те, що потрапляє на його дно, зберігається там на віки", - додає Доктор Фолі На дні Чорного моря знайшли уламки корабля часів Османської імперії (фото: Expedition and Education Foundation/Black Sea MAP)

Унікальні умови збереження

Протягом століть Чорне море було важливим морським шляхом, що з’єднував Балкани, Кавказ, Малу Азію, Грецію та Євразійські степи. Його глибини давно приваблювали археологів, оскільки вони знали, що у відсутності кисню затонулі судна залишаються недоторканими.

Великі річки Східної Європи - Дон, Дунай, Дніпро - приносять у море багато прісної води, яка створює верхній шар, що не змішується з солоною водою Середземного моря. Це унікальне явище перешкоджає проникненню кисню в глибини, зберігаючи підводні скарби в первісному стані.

Археологія майбутнього

Родріго Пачеко-Руїс згадує момент, коли вперше побачив знахідку на моніторі під час експедиції у вересні:

"Я буквально втратив дар мови. Побачивши мотузки, я не міг повірити власним очам. І досі не можу!"

Цей корабель, відомий як "Квітка Чорного моря", датується 17-19 століттями. Його палуба прикрашена витонченими різьбленими стовпами у формі пелюсток.

Археологи переконані: це лише початок великих відкриттів у глибинах Чорного моря.

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