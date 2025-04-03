Дедушка нашел в поле артефакт Римской империи, который принес ему почти 250 тысяч гривен: как он выглядит

76-летний Рон Уолтерс из Великобритании - ценитель старинных вещей, который увлечен поиском сокровищ с помощью металлоискателя.

В прошлом году мужчина исследовал поля вблизи города Кингсуинфорд, в графстве Уэст-Мидлендс и нашел старинную монету. Он отдал ее экспертам, чтобы определить ее происхождение и возраст, и то, что ему рассказали - просто шокировало.

Выяснилось, что монета была отчеканена в 69 году нашей эры, то есть 1955 лет назад. Особая ценность этой монеты в том, что она почти в идеальном состоянии и является самой древней из подобных находок в этом регионе.

Монета относится ко временам правления императора Авла Вителлия, одного из правителей периода "Год четырех императоров". Это тяжелый и бурный период гражданской войны, которая длилась в Римской империи с 68 по 69 годы. За это время императорский престол занимали Сервий Сульпиций Гальба и Марк Сальвий Отон, а победителем стал Тит Флавий Веспасиан.

Авл Виттелий правил всего 8 месяцев и именно его лицо изображено на монете. И это первая монета с лицом этого правителя, которая была найдена на Британских островах. Это первая монета времен Римской империи, которую нашли на Британских островах (фото: Black Country Hunter History)

Монету выставили на торги в аукционном доме и ее оценивали в пределах от 3000 до 6000 фунтов. Окончательная цена продажи составила 4 700 фунтов, что эквивалентно 251 407 гривен.

Но не вся сумма досталась Рону Уолтерсу. Согласно местному законодательству, эта сумма должна быть поделена поровну между Роном и владельцем поля, на котором он нашел монету.

Эта находка стала первой в своем роде в Великобритании и от находки были в восторге все коллекционеры.

"Мое сердце билось, я просто засунул ее в карман и вернулся домой. В кругах металлодетекторов римская монета, вероятно, является одной из лучших вещей, которые вы можете найти. Большую радость может принести разве что древнеанглийское золото", - сказал Рон.

Новым владельцем монеты стал коллекционер из Шотландии Марк Ханнем, который сказал, что это удивительная находка и "уникальный клочок истории".

Деньги, которые Рон получил за монету, он планирует пустить на ремонт своего дома на колесах, а затем - уделять еще больше времени своему хобби в надежде найти еще что-то интересное и ценное.