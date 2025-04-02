Аматор з металошукачем знайшов найцінніший скарб в Англії: що там було

Скарб, наукове значення якого вважається найціннішим за багато років, знайшов у Великої Британії аматор з металошукачем. Там були сотні таємничих артефактів Залізного віку.

Унікальна археологічна знахідка

У Північній Англії виявили винятковий скарб віком близько 2 000 років. Його особливість полягає не лише в кількості предметів - понад 800 артефактів, - а й у загадкових обставинах поховання. Всі предмети перед тим, як потрапити в землю, були обпалені або зламані.

Скарб, названий Мелсонбійським, містить залізний казан, миску для змішування вина, елементи кінської упряжі, частини возів чи колісниць, залізне дзеркало та ритуальні наконечники списів. Знахідка не лише відкриває нові деталі про побут і зв’язки мешканців Британії залізної доби, а й піднімає багато запитань про причини його знищення та поховання.

Знайдених артефактів стільки, що вони ледь вміщуються на столах (фото: скриншот youtube.com/@DurhamUniversity)

Як було знайдено скарб

Скарб виявив шукач металів-аматор Пітер Хедс у грудні 2021 року. Він отримав дозвіл від власника поля на пошуки та несподівано натрапив на унікальну знахідку.

Археолог Том Мур із Даремського університету, який разом із командою досліджував об’єкт, зазначає: "Коли ми почали розкопки, ми зрозуміли, що перед нами щось надзвичайне". Виявилося, що скарб складався з двох частин: меншої і більшої, причому велика частина вражала своїми масштабами навіть у порівнянні з іншими європейськими знахідками.

Одним із найцікавіших предметів є чаша, декор якої поєднує середземноморські та британські елементи. Це свідчить про зв’язки місцевої еліти з Європою та, ймовірно, навіть з Римом. Щоб зберегти артефакти, дослідники вилучили великий ґрунтовий блок із ними та провели його КТ-сканування, створивши тривимірну модель.

Багато знахідок вражають майстерністю та естетикою виготовлення (фото: durham.ac.uk)

Таємниця знищення артефактів

Більшість знайдених предметів були пошкоджені або обпалені. Деякі дослідники припускають, що вони могли бути частиною поховального ритуалу, однак людських кісток на місці знайдено не було. За словами Софії Адамс із Британського музею, є підстави вважати, що артефакти спочатку зібрали в купу, піддали вогню, а потім додатково пошкодили, кинувши у рів та закидавши камінням.

Попри пошкодження, багато предметів добре збереглися. Особливо цінними є кінська упряж, оздоблені середземноморським червоним коралом та кольоровим склом, що свідчить про активну торгівлю на великі відстані. Масштабне знищення предметів вищого соціального статусу демонструє, що північна британська знать була не менш впливовою, ніж їхні південні сусіди.

Науковці продовжують аналіз артефактів та сподіваються, що з часом їх зможуть виставити в музеї. Відкриття Мелсонбійського скарбу ставить нові запитання про життя, вірування та ритуали залізної доби у Британії, і, можливо, приведе до ще більш вражаючих відкриттів у майбутньому.

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