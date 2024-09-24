Ді Капріо стояв на колінах. Кейт Вінслет розкрила невідомі деталі фінальної сцени "Титаніка"

Як знімали фінальну сцену відомої стрічки

За словами зірки, її колезі Леонардо Ді Капріо, який виконав другу головну роль у фільмі, довелося стояти на колінах під час зйомок у воді. Вінслет пояснила, що насправді води там було лише по пояс, тому чоловік мав піти на такий крок.

Кейт підкреслила, що "вода виглядала не такою глибокою, як це здавалося глядачам на екрані". Вона зазначила, що "їй було дуже легко зайти у резервуар з рідиною і так само легко вийти з нього".

Однак і досі тривають дебати щодо того, чи міг би головний герой Джек поміститися на дверях разом зі своєю коханою Роуз і врятуватися.

На це Вінслет відповіла: "Це було б досить незграбно, оскільки все це могло б просто лопнути. Висота води була невеликою. У будь-якому випадку, води там було по пояс, а Лео довелося стояти на колінах".

"Я не маю цього говорити, бо мені може зателефонувати Джеймс Кемерон після цього", - також пожартувала вона.

кадри з фільму

Акторка зізналася, що її вразила "нескінченність" резервуара.

"Вода в ньому весь час струменіла, і ми чули постійний шум", - пояснила вона.

Акторка підкреслила, що "всі були дуже зосереджені на останніх 22 хвилинах фільму, оскільки цей шум води не припинявся".

Вінслет про прем’єру "Титаніка"

Кейт також згадала, як переглянула прем'єру "Титаніка", на яку пішла разом із друзями.

"Мені було дуже погано - я мала жахливе отруєння і фактично тоді перебувала у лікарні в Лондоні. А коли прем'єра відбулася в США, мені довелося йти на похорони хлопця", - розповіла Кейт.

"Очевидно, що я не збиралася це пропустити, але зі сторони це могло виглядати дивно", - додала знаменитість.

Тому на прем'єру їй довелося "прокрастися" разом з близькими та дивитися стрічку в переповненому залі, що виглядало "дещо незвично", як сказала Вінслет.

кадри з фільму

Зірка зізналася, що "відчувала певний дискомфорт" після того, як отримала світову славу завдяки ролі у відомому фільмі.

"Я відчувала, що маю виглядати певним чином і бути впевненою, оскільки увага ЗМІ була занадто великою. А моє життя на той період було не дуже приємним. Проте це не був тягар, адже "Титанік" продовжує приносити людям величезну кількість радості", - поділилася акторка.