Ди Каприо стоял на коленях. Кейт Уинслет раскрыла неизвестные детали финальной сцены "Титаника"

Как снимали финальную сцену известной ленты

По словам звезды, ее коллеге Леонардо Ди Каприо, исполнившему вторую главную роль в фильме, пришлось стоять на коленях во время съемок в воде. Уинслет объяснила, что на самом деле воды там было только по пояс, поэтому мужчина должен был пойти на такой шаг.

Кейт подчеркнула, что "вода выглядела не столь глубокой, как это казалось зрителям на экране". Она отметила, что "ей было очень легко зайти в резервуар с жидкостью и так же легко выйти из него".

Однако до сих пор продолжаются дебаты относительно того, мог бы главный герой Джек поместиться на дверях вместе со своей любимой Роуз и спастись.

На это Винслет ответила: "Это было бы достаточно неуклюже, поскольку все это могло бы просто лопнуть. Высота воды была небольшой. В любом случае воды там было по пояс, а Лео пришлось стоять на коленях".

"Я не должна этого говорить, потому что мне может позвонить Джеймс Кэмерон после такого", - также пошутила она.

кадры из фильма

Актриса призналась, что ее поразила "бесконечность" резервуара.

"Вода в нем все время струилась, и мы слышали постоянный шум", - объяснила она.

Актриса подчеркнула, что "все были очень сосредоточены на последних 22 минутах фильма, поскольку этот шум воды не прекращался".

Уинслет о премьере "Титаника"

Кейт также вспомнила, как посмотрела премьеру "Титаника", на которую пошла вместе с друзьями.

"Мне было очень плохо - у меня было ужасное отравление и фактически тогда находилась в больнице в Лондоне. А когда премьера состоялась в США, мне пришлось идти на похороны парня", - рассказала Кейт.

"Очевидно, что я не собиралась это пропустить, но со стороны это могло выглядеть странно", - добавила знаменитость.

Поэтому на премьеру ей пришлось "проникнуть" вместе с близкими и смотреть ленту в переполненном зале, что выглядело "несколько необычно", как сказала Уинслет.

кадры из фильма

Звезда призналась, что "испытывала определенный дискомфорт" после того, как обрела мировую славу благодаря роли в известном фильме.

"Я чувствовала, что должна выглядеть определенным образом и быть уверенной, поскольку внимание СМИ было слишком большим. А моя жизнь на тот период была не очень приятной. Однако это не было бремя, ведь "Титаник" продолжает приносить людям огромное количество радости", - поделилась актриса.