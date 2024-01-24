Як зараз виглядають головні актори трагічної історії кохання з фільму "Титанік" (фото)

Понад 26 років тому на екрани вийшов один з найромантичніших фільмів "Титанік". Він одразу став популярним серед глядачів і заслужив багато кінопремій. Важливим є факт, що ця кінострічка заснована на реальних подіях.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають актори "Титаніку".

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо зіграв головну роль молодого та рішучого хлопця, на ім'я Джек. Тоді завдяки своєму персонажу актора вважали секс-символом. Та з роками він звісно змінився і набрав у вазі.

Ді Капріо зіграв десятки головних ролей, які робити його більш популярним, але образ Джека все ще переслідує його. Нині Леонардо продовжує свою кар’єру та залишається привабливим чоловіком.

Леонардо Ді Капріо (фото: Кіноріум)

Кейт Вінслет

Кейт Вінслет зіграла головну жіночу роль, її персонажем стала молода дівчини на ім’я Роуз, яка поєднує в собі ніжність, красу та неабияку сміливість. З часів "Титаніку" Кейт знялась у багатьох стрічках і однією з найяскравіших є "Помста від Кутюр".

Нині акторка виглядає неймовірно гарно, таке враження, що вона зупинила час і все ще зберігає свій образ Роуз.

Кейт Вінслет (фото: Кіноріум)

Френсіс Фішер

Акторка зіграла роль матері Роуз, яку глядачі знають, як Рут. Ця роль була яскравою та надовго запам’яталась прихильникам фільму. Проте після "Титаніку" вона продовжує з’являтися на екранах. Нині жінка виглядає гарно та зуміла зберегти вогонь в очах.

Френсіс Фішер (фото: Кіноріум)

Бернард Гілл

Капітан корабля, який потонув, зіграв Бернард Гілл. Його роль була емоційною та яскравою, адже Гілл проявив всі емоції. Наразі чоловіка рідко можна побачити на екранах, проте він продовжує зніматися у фільмах.

Бернанд Гілл (фото: Кіноріум)

Біллі Зейн

Нареченого Роуз, на ім’я, Каледон Хоклі зіграв Біллі Зейн. Його роль не була легкою, адже персонаж, м’яко кажучи, не є ідеалом, проте він відчайдушно боровся за свою жінку. Нині Зейн виглядає набагато старшим, але його легко можна пізнати у натовпі.

Біллі Зейн (фото:Кіноріум)