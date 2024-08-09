5 зірок, які терпіти не можуть свої культові ролі

Кожен актор-початківець мріє про роль, яка миттєво зробить його улюбленцем публіки, принесе славу і визнання. Деяким із них щастить, і одного дня їм випадає шанс зіграти у цікавому проєкті. Однак з часом стає очевидно, що ці зіркові ролі можуть не лише приносити успіх, а й завдавати чимало неприємностей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про акторів, які не приховують свого невдоволення ролями, що відкрили їм дорогу на зірковий Олімп.

Деніел Редкліфф

Роль юного чарівника у фільмах про Гаррі Поттера ще довго супроводжуватиме Деніела Редкліффа. Він дорослішав разом зі своїм персонажем, і тепер для багатьох він залишається "хлопчиком, який вижив".

Сам актор неодноразово зізнавався, що його засмучує, що люди досі бачать у ньому Гаррі. Наразі Деніел активно пробує себе в різних ролях, прагнучи відійти від образу юного чарівника.

Кадр з фільму "Гаррі Поттер"

Роберт Паттінсон

"Щоб зобразити маніакально-депресивного дивака, який ненавидить себе, достатньо трохи страждати на запор або бути обдовбаним", - так Роберт Паттінсон відгукувався про свою роль у "Сутінковій сазі". Хоча саме вона принесла йому популярність, актор не вважає її ані визначною, ані значущою з точки зору акторської майстерності.

Кадр з фільму "Сутінки"

Кейт Вінслет

Фільм "Титанік" приніс Кейт Вінслет світову славу. Однак несподівана популярність обернулася для акторки неприємностями: прихильники досі просять її залишити автограф на постері із зображенням оголеної Рози та пояснити, чому у фіналі врятувалася лише її героїня, хоча на уламку дверей місця вистачало б для двох.

Кадр з фільму "Титанік"

Шон Коннері

Шон Коннері вважається одним із найкращих акторів, які виконали роль Джеймса Бонда, але сам він зізнавався, що його персонаж далекий від ідеалу шпигуна. В одному з інтерв'ю Коннері висловив свою неприязнь до Бонда, заявивши: "Я терпіти не можу цього проклятого Бонда. Мені б хотілося його вбити".

Кадр з фільму "Джеймс Бонд, агент 007")

Дакота Джонсон

Роль у фільмі "50 відтінків сірого" принесла Дакоті Джонсон світову популярність, проте персонаж Анастейші Стіл їй не особливо подобається, так само як і її партнеру по зйомках Джеймі Дорнану не до душі образ Крістіана Грея. Актори не втрачають можливості згадати про це у своїх інтерв'ю.

Кадр з фільму "П’ятдесят відтінків сірого"