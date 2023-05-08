Деяких українців можуть позбавити пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

Хто може втратити пенсії після верифікації

Йдеться про проект наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Згідно з документом, спочатку перевірятимуть валідацію даних, тобто дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.

Після цього буде проведено перевірку персональних відомостей про пенсіонерів.

На фініші перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадянам.

Вам можуть скасувати виплати, якщо:

у разі помилки у прізвищі;

у разі отримання виплати за фальшивими документами;

якщо громадянин якийсь час жив за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", йдеться у законі;

якщо людина не отримує виплати протягом шести місяців;

якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.

Крім того, Міграційна служба фіксує перетин кордону населенням, тому така інформація оперативно потраплятиме до Мінфіну та Пенсійного фонду під час верифікації. Виходить, такі громадяни можуть забрати виплати.