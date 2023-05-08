Деяких українців можуть позбавити пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

Пенсії в Україні можуть втратити деякі категорії громадян. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат спеціалістами Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ).
Проект відповідного наказу опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ) .
Йдеться про проект наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".
Згідно з документом, спочатку перевірятимуть валідацію даних, тобто дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.
Після цього буде проведено перевірку персональних відомостей про пенсіонерів.
На фініші перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадянам.
Вам можуть скасувати виплати, якщо:
Крім того, Міграційна служба фіксує перетин кордону населенням, тому така інформація оперативно потраплятиме до Мінфіну та Пенсійного фонду під час верифікації. Виходить, такі громадяни можуть забрати виплати.
Раніше українці назвали середній вік виходу на пенсію.
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