Некоторых украинцев могут лишить пенсий: кто рискует остаться без выплат

Кто может лишиться пенсий после верификации

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Согласно документу, изначально будут проверять валидацию данных, то есть соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

После этого будет проведена проверка персональных сведений о пенсионерах.

На финише проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания гражданам.

Вам могут отменить выплаты, если:

в случае ошибки в фамилии;

в случае получения выплаты по фальшивым документам;

если гражданин некоторое время жил за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", говорится в законе;

в случае, если человек не получает выплаты в течение шести месяцев;

если гражданин -переселенец и сменил место жительства.

Кроме того, Миграционная служба фиксирует пересечение границы населением, поэтому такая информация будет оперативно попадать в Минфин и Пенсионный фонд во время верификации. Получается, у таких граждан могут забрать выплаты.