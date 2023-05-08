Некоторых украинцев могут лишить пенсий: кто рискует остаться без выплат

Пенсии в Украине могут утратить некоторые категории граждан. Это может произойти после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ).
Проект соответствующего приказа опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".
Согласно документу, изначально будут проверять валидацию данных, то есть соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.
После этого будет проведена проверка персональных сведений о пенсионерах.
На финише проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания гражданам.
Вам могут отменить выплаты, если:
Кроме того, Миграционная служба фиксирует пересечение границы населением, поэтому такая информация будет оперативно попадать в Минфин и Пенсионный фонд во время верификации. Получается, у таких граждан могут забрать выплаты.
Ранее украинцам назвали средний возраст выхода на пенсию.
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