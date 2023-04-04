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Деякі українці можуть залишитися без пенсії без звернення до ПФУ: кого це стосується

Фото: при виході на пенсію у деяких випадках виплати не призначать автоматично (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Українцям для виходу на пенсію за віком 2023 року необхідно мати стаж щонайменше 30 років. Процедура з призначенням виплат громадянам у більшості випадків відбувається автоматично, проте дехто ризикує залишитися без пенсії без звернення до Пенсійного фонду з пакетом документів.

У якому разі можуть не призначити пенсійні виплати, та що робити - читайте у матеріалі нижче.

Хто ризикує залишитися без пенсії

Як зазначають у профільному виданні "На пенсії", автоматично пенсійні виплати можуть не призначити, якщо в реєстрі застрахованих осіб немає відомостей про стаж, отриманий до 2004 року.

Тобто, якщо роботодавець або застрахована особа не подавали на переведення в електронний вид трудової книжки.

На що важливо звернути увагу

Слід враховувати при призначенні пенсії, якщо стажу в реєстрі недостатньо, то виплати будуть призначені за заявою, яку необхідно подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Крім того, має значення час подання заяви про призначення пенсії за віком.

Якщо вона буде подана не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, виплати призначаються з дати, наступної за днем досягнення пенсійного віку. А у разі подання заяви пізніше, пенсію призначать із дати звернення.

Що подавати до Пенсійного фонду:

  • заяву встановленої форми;
  • паспорт (оригінал та ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрацію) пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дітей (за потреби);
  • свідоцтво про шлюб (за необхідності оригінал та ксерокопія);
  • заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудова книжка (оригінал і ксерокопія), плюс інші документи про стаж;
  • ідентифікаційний код чи свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, що підтверджують періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);
  • довідка про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням пенсіонера та за підтвердженням первинними документами).

Нагадаємо, що в Україні у квітні відбудеться черговий перерахунок пенсій, і на підвищення виплат може розраховувати одна із категорій пенсіонерів.

Раніше повідомлялося, що українцям за кордоном спростять оформлення пенсій.

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