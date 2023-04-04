Деякі українці можуть залишитися без пенсії без звернення до ПФУ: кого це стосується

Хто ризикує залишитися без пенсії

Як зазначають у профільному виданні "На пенсії", автоматично пенсійні виплати можуть не призначити, якщо в реєстрі застрахованих осіб немає відомостей про стаж, отриманий до 2004 року.

Тобто, якщо роботодавець або застрахована особа не подавали на переведення в електронний вид трудової книжки.

На що важливо звернути увагу

Слід враховувати при призначенні пенсії, якщо стажу в реєстрі недостатньо, то виплати будуть призначені за заявою, яку необхідно подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Крім того, має значення час подання заяви про призначення пенсії за віком.

Якщо вона буде подана не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, виплати призначаються з дати, наступної за днем досягнення пенсійного віку. А у разі подання заяви пізніше, пенсію призначать із дати звернення.

Що подавати до Пенсійного фонду: