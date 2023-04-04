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Некоторые украинцы могут остаться без пенсии без обращения в ПФУ: кого это касается

Фото: при выходе на пенсию в некоторых случаях выплаты не назначат автоматически (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинцам для выхода на пенсию по возрасту в 2023 году необходимо иметь стаж минимум 30 лет. Процедура с назначением выплат гражданам в большинстве случаев происходит автоматически, однако некоторые рискуют остаться без пенсии без обращения в Пенсионный фонд с пакетом документов.

В каком случае могут не назначить пенсионные выплаты, и что делать - читайте в материале ниже.

Кто рискует остаться без пенсии

Как отмечают в профильном издании "На пенсии", автоматом пенсионные выплаты могут не назначить, если в реестре застрахованных лиц нет сведений о стаже, полученном до 2004 года.

То есть если работодатель или застрахованное лицо не подавали на перевод в электронный вид трудовой книжки.

На что важно обратить внимание

Следует учитывать при назначении пенсии, что если стажа в реестре недостаточно, то выплаты будут назначены по заявлению, которое необходимо подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

Кроме того имеет значение время подачи заявления о назначении пенсии по возрасту.

Если оно будет подано не позднее 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то выплаты назначаются с даты, следующей за днем достижения пенсионного возраста. А в случае подачи заявления позже, пенсию назначат с даты обращения.

Что подавать в Пенсионный фонд:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • свидетельство о браке (при необходимости оригинал и ксерокопия);
  • заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
  • трудовая книжка (оригинал и ксерокопия), плюс другие документы о стаже;
  • идентификационный код или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, которые подтверждают периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и ксерокопия);
  • справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами).

Напомним, что в Украине в апреле состоится очередной перерасчет пенсий, и на повышение выплат может рассчитывать одна из категорий пенсионеров.

Ранее сообщалось, что украинцам за границей упростят оформление пенсий.

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