Некоторые украинцы могут остаться без пенсии без обращения в ПФУ: кого это касается

Украинцам для выхода на пенсию по возрасту в 2023 году необходимо иметь стаж минимум 30 лет. Процедура с назначением выплат гражданам в большинстве случаев происходит автоматически, однако некоторые рискуют остаться без пенсии без обращения в Пенсионный фонд с пакетом документов.
В каком случае могут не назначить пенсионные выплаты, и что делать - читайте в материале ниже.
Как отмечают в профильном издании "На пенсии", автоматом пенсионные выплаты могут не назначить, если в реестре застрахованных лиц нет сведений о стаже, полученном до 2004 года.
То есть если работодатель или застрахованное лицо не подавали на перевод в электронный вид трудовой книжки.
Следует учитывать при назначении пенсии, что если стажа в реестре недостаточно, то выплаты будут назначены по заявлению, которое необходимо подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).
Кроме того имеет значение время подачи заявления о назначении пенсии по возрасту.
Если оно будет подано не позднее 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то выплаты назначаются с даты, следующей за днем достижения пенсионного возраста. А в случае подачи заявления позже, пенсию назначат с даты обращения.
Напомним, что в Украине в апреле состоится очередной перерасчет пенсий, и на повышение выплат может рассчитывать одна из категорий пенсионеров.
Ранее сообщалось, что украинцам за границей упростят оформление пенсий.