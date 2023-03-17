Українцям за кордоном спростять оформлення, поновлення та перерахунок пенсій

Законодавством передбачено особисте звернення громадян Пенсійного фонду за призначенням, поновленням та перерахунком пенсій. ПФУ пропонує, щоб українці за кордоном могли надіслати документи поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект ФПУ, розміщений на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

Проектом передбачено, що у період дії воєнного стану в Україні "заява про призначення (поновлення) пенсії та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, особами, які у зв’язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця , можуть надсилатись поштою".

"До заяви про призначення (поновлення) пенсії особи, які тимчасово проживають за кордоном, додають копії документів, в тому числі документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально", - йдеться в документі.

Як зазначали у ПФУ, законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що пенсія призначається з дня звернення за пенсією.

Водночас в умовах воєнного стану почастішали випадки звернень осіб, які тимчасово проживають за кордоном і не мають можливості особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявою про призначення пенсії у визначений законодавством термін. А отже, втрачають право на призначення пенсії з дня виникнення такого права.

Крім того, особи, які у зв’язку з військовою агресією РФ тимчасово проживають за кордоном, не мають можливості звернутися також із заявою про поновлення пенсії.

"За таких обставин постала необхідність у внесенні змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та уточнення способу звернення", - йдеться в документі.

Проектом акта вносяться зміни до Порядку з метою уточнення способу звернення в період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування за призначенням (поновленням) пенсії осіб, які у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном.