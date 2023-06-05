Деякі пенсіонери отримають надбавку 4 200 грн в місяць: хто може на неї розраховувати

Хто зможе отримати доплату у розмірі 4200 грн

Надбавки в розмірі 4200 грн на місяць з подальшою індексацією отримуватимуть дисиденти.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада законопроєктом № 8032 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті)". Цей законопроєкт підтримали своїми голосами 313 народних депутатів.

Надбавки отримуватимуть пенсіонери, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення).

А також ті громадяни, яких у цей час примусово безпідставно помістили до психіатричного закладу й зараз вони реабілітовані у встановленому законом порядку.

"Це люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас", - заявив ініціатор законопроєкту Володимир В’ятрович.

Додамо, що у пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що таких людей в Україні залишилося не більше кількох сотень.

Яких ще змін чекати

Також зазначимо, що цим рішенням із закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучили згадки про радянські нагороди й звання.

Також відтепер перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.