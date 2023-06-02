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Ви можете дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії: як це зробити

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 15:42
Ви можете дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії: як це зробити Як порахувати суму майбутньої пенсії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо до виходу на пенсію вам ще далеко, але хочете дізнатися, яку суму виплат можете отримувати, скористайтеся спеціальним калькулятором для вирахування.

Як ним користуватися, розповіли в Пенсійному фонді України.

Що потрібно зробити

Сервіс розробили спеціально для людей, які хочуть спрогнозувати своє пенсійне майбутнє та дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком.

Варто враховувати, що "Пенсійний калькулятор" розраховує розмір пенсії за віком відповідно до того моменту та нюансів, коли ви здійснюєте розрахунок. Тобто цілком можливо, що якщо в Україні з'являться зміни для пенсіонерів, сума на калькуляторі не відповідатиме дійсності.

Також для визначення заробітної плати використовуються показники зарплати людини та середньої зарплати на момент проведення розрахунку. Саме тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі буде більш точним.

Для того, щоб скористатися послугою:

  • в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";
  • перевірте або актуалізуйте дані про себе;
  • оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
  • визначте дату звернення;
  • натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати", щоб порахувати суму.

Результати будуть збережені у вашому особистому кабінеті. Якщо з'явиться необхідність, ви зможете переглянути їх.

Ви можете дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії: як це зробити

Раніше ми писали, скільки педагогічного стажу потрібно для виходу на пенсію.

А ще розповідали, хто з пенсіонерів отримає підвищення суми виплат вже у червні.

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