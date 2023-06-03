Пенсіонери отримають доплати влітку: кому саме пощастить

В Україні пенсіонери влітку зможуть отримати надбавки та доплати до пенсії, при цьому сума залежить від декількох критеріїв: професія, стаж тощо.

Про те, хто, коли та скільки отримає доплат - читайте в матеріалі Styler.

Хто отримає доплати в червні

У червні поточного року пенсіонери, що продовжують працювати, отримають доплати за квітень, травень і червень.

Сума доплати залежатиме від робочого стажу, розміру зарплати та пенсії. Наприклад, пенсіонери, які працюють, із 35 роками стажу і пенсією в розмірі 5 842 грн можуть розраховувати на доплату в розмірі 1 000 грн.

За даними ПФУ, пенсіонерів, які працюють - 2,7 мільйона, однак підвищення виплат отримають близько 600 тисяч осіб. Ті, хто вже отримав перерахунок у 2022 році, у 2023 році не претендуватимуть на підвищення виплат.

Надбавки до пенсії отримуватимуть такі категорії пенсіонерів, що працюють:

ті, хто має право на перерахунок станом на 1 березня, за умови, що вони набрали 24 місяці стажу

ті, хто отримував або перераховував пенсії не менше двох років тому

Кому підвищать пенсію в липні

У липні надбавки до пенсій отримають представники таких професій:

працівники органів місцевого самоврядування.

держслужбовці

науковці

Після індексації розмір виплат представникам зазначених професій має збільшитися на 19,7%. Однак конкретна сума підвищення буде різною для кожного пенсіонера.

Хто отримає надбавки до пенсій в серпні

У серпні надбавки до пенсій отримуватимуть такі категорії осіб:

ветерани Другої світової війни

учасники війни та члени сімей загиблих

жертви нацистських переслідувань

ветерани російсько-української війни

Платіж, який зазвичай виплачують ветеранам і жертвам нацистських переслідувань 5 травня, 2023 року перенесли на серпень. Однак суми доплат для українців поки що невідомі.

Кому не підвищать пенсію у 2023

Є декілька категорій пенсіонерів, кому не підвищать виплати в цьому році: