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Пенсіонери отримають доплати влітку: кому саме пощастить

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Субота 03 червня 2023 14:21
Пенсіонери отримають доплати влітку: кому саме пощастить Хто з пенсіонерів отримаює доплати влітку (фото: Getty Images)
Автор: Наталя Коваль

В Україні пенсіонери влітку зможуть отримати надбавки та доплати до пенсії, при цьому сума залежить від декількох критеріїв: професія, стаж тощо.

Про те, хто, коли та скільки отримає доплат - читайте в матеріалі Styler.

Хто отримає доплати в червні

У червні поточного року пенсіонери, що продовжують працювати, отримають доплати за квітень, травень і червень.

Сума доплати залежатиме від робочого стажу, розміру зарплати та пенсії. Наприклад, пенсіонери, які працюють, із 35 роками стажу і пенсією в розмірі 5 842 грн можуть розраховувати на доплату в розмірі 1 000 грн.

За даними ПФУ, пенсіонерів, які працюють - 2,7 мільйона, однак підвищення виплат отримають близько 600 тисяч осіб. Ті, хто вже отримав перерахунок у 2022 році, у 2023 році не претендуватимуть на підвищення виплат.

Надбавки до пенсії отримуватимуть такі категорії пенсіонерів, що працюють:

  • ті, хто має право на перерахунок станом на 1 березня, за умови, що вони набрали 24 місяці стажу
  • ті, хто отримував або перераховував пенсії не менше двох років тому

Кому підвищать пенсію в липні

У липні надбавки до пенсій отримають представники таких професій:

  • працівники органів місцевого самоврядування.
  • держслужбовці
  • науковці

Після індексації розмір виплат представникам зазначених професій має збільшитися на 19,7%. Однак конкретна сума підвищення буде різною для кожного пенсіонера.

Хто отримає надбавки до пенсій в серпні

У серпні надбавки до пенсій отримуватимуть такі категорії осіб:

  • ветерани Другої світової війни
  • учасники війни та члени сімей загиблих
  • жертви нацистських переслідувань
  • ветерани російсько-української війни

Платіж, який зазвичай виплачують ветеранам і жертвам нацистських переслідувань 5 травня, 2023 року перенесли на серпень. Однак суми доплат для українців поки що невідомі.

Кому не підвищать пенсію у 2023

Є декілька категорій пенсіонерів, кому не підвищать виплати в цьому році:

  • громадяни, які отримують щомісячне довічне грошове утримання
  • пенсіонери, які працюють, із низьким страховим стажем і пенсією до 2 100 грн
  • пенсіонери, які отримують вищу пенсію від максимальної суми до 20 930 грн
  • колишні співробітники прокуратури

Раніше ми писали про те, хто з пенсіонерів можуть отримати доплати по 300 гривень.

Також читайте, як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії.

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виплати пенсії в Україні