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Некоторые пенсионеры получат надбавку 4200 грн в месяц: кто может на нее рассчитывать

Кто из пенсионеров сможет получить надбавку (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн. Соответствующее решение приняла Верховная Рада.

О том, кто может претендовать на дополнительную выплату, рассказываем в материале ниже.

Кто сможет получить доплату в размере 4200 грн

Надбавки в размере 4200 грн в месяц с последующей индексацией будут получать диссиденты.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада законопроектом № 8032 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке)". Этот законопроект поддержали своими голосами 313 народных депутатов.

Надбавки будут получать пенсионеры, имеющие статус борцов за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключение).

А также те граждане, которых в то время принудительно безосновательно поместили в психиатрическое учреждение и сейчас они реабилитированы в установленном законом порядке.

"Это люди, без которых мы не имели бы сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас", - заявил инициатор законопроекта Владимир Вятрович.

Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту отмечено, что таких людей в Украине осталось не больше нескольких сотен.

Каких еще перемен ждать

Также отметим, что этим решением из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяли упоминания о советских наградах и званиях.

Также теперь пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

Раньше мы писали о том, кто из пенсионеров получит доплаты летом.

Читайте также о том, как узнать размер своей будущей пенсии.

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