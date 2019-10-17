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Дівчинка з Херсона стала принцесою світу: фото маленької красуні

STYLERПерсони    17.10.2019 - 18:59
Дівчинка з Херсона стала принцесою світу: фото маленької красуні
У конкурсі "Принцеса світу" перемогла дівчинка з Херсона (колаж: РБК-Україна)

Шестирічна українка перемогла у конкурсі краси "Принцеса світу 2019"

У міжнародному конкурсі краси "Принцеса світу 2019", який проходив у Туреччині, перемогла Валерія Воробйова - шестирічна українка з Херсона. Про маленьку красуні розповідає UA: Херсон в Facebook.

Мама дівчинки Світлана Воробйова каже, що в червні Лєра отримала гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який проходив в Коблево. Після чого дівчинку запросили на "Принцесу світу" в Кушадаси (Туреччина).

Дівчинка з Херсона стала принцесою світу: фото маленької красуні

"Принцеса світу 2019" Валерія Воробйова (фото: facebook.com/suspilne.kherson)

У цьому році в конкурсі з тридцятирічною історією брали участь маленькі красуні з 35-ти країн.

В Туреччині дівчинка з мамою провела два тижні, під час яких знайшла багато друзів з різних країн світу.

Дівчинка з Херсона стала принцесою світу: фото маленької красуні

"Принцеса світу 2019" Валерія Воробйова (фото: facebook.com/suspilne.kherson)

Моделінгом Лєра стала займатися рік тому. Все почалося з дефіле в дитячому садку. А потім був конкурс "Принцеса Херсонщини", в якому дівчинка отримала перше місце.

Після перемоги в Туреччині Лєру запросили на конкурс "Міні-міс світу 2020".

Принцесою всесвіту 2019 стала 6-річна Валерія Воробйова з Херсона.

Принцесою Всесвіту-2019 стала шестирічна Валерія Воробйова з Херсона. Титул дівчинка здобула на міжнародному конкурсі у Туреччині. Його організовує Всесвітня ліга краси та моди. Участь у конкурсі брали 35 дітей з усього світу. Детальніше - за посиланням: https://ks.suspilne.media/news/43045. Світлана Воробйова Yury Harchenko Оксана Пономарьова

Опубліковано UA: ХЕРСОН Четвер, 17 жовтня 2019 р.

У конкурсі "Принцеса світу" перемогла дівчинка з Херсона (відео: facebook.com/suspilne.kherson)

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