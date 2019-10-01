Мисс Украина 2019 громко оскандалилась из-за украинского языка

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша попала в языковой скандал (Фото: коллаж РБК-Украина)

Маргариту Пашу раскритиковали в сети из-за языка, и девушка выступила с официальным заявлением

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша попала в очередной скандал. Недавно 21-летней красавице пришлось оправдываться после нападок в сети относительно своих пышных форм и подозрений в пластической операции, но теперь речь пошла о языке. Студентку 3 курса Киевского института международных отношений упрекнули в нежелании общаться с журналистми на государственном языке.

Известная ведущая Катерина Осадчая на днях заявила в Instagram-сторис, что победительница конкурса красоты отказалась общаться с ней на украинском языке, и интервью в программе "Светская жизнь" в эфир не выйдет. С

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша попала в языковой скандал (Фото: instagram.com/missukraine_official)

Также Осадчая в комментариях в сети на странице "Мисс Украина" под постом организаторов относительно подготовки моделей к другим этапом конкурса внесла рационализаторское предложение: "Давайте начнем с изучения украинского языка".

Скрин комментариев (instagram.com/missukraine_official)

Идею стразу же подхватили и другие пользователи:

Скрин комментариев (instagram.com/missukraine_official)

После этого Паша в сети написала 29 сенября обширный пост, в котором поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни и законах бумеранга, свободы воли и выбора, изобилия, причины и различения.

В конце студентка резюмировала:

"Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!? Если кого-то не устраивает - отписываемся!" - говорится в публикации в ее в Instagram.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша попала в языковой скандал (Фото: instagram.com/margoritapasha)

На следующий день девушка, которая будет представлять в декабре в Таиланде нашу страну на конкурсе "Мисс мира-2019", отреагировала на волну критики и написала не менее объемный текст на украинском языке, в котором объяснилась "с друзьями, врагами и хейтерами" и поставила "окончательную точку" в этом "искусственно вами раздутом скандале" по поводу украинского языка и своего отношения к нему.

"Я, Маргарита Паша, является гражданкой Украины и очень люблю свою страну. Люблю ее многонациональность и поликультурнисть. Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан. Поэтому официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языке является абсолютной ложью. Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников!" - говорится в публикации.

Также студентка отметила, что в равной степени хорошо владет обоими языками, чему в интернете есть масса подтверждений.

Паша добавила, что отказалась давать интервью Осадчей исключительно из-за плохого самочувствия и переутомления в тот день. Так, девушке приходится ежедневно просыпаться в четыре утра, так как уже с шести - непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, большое количество мероприятий, длительные совещания с комитетом конкурса и так далее и так до поздней ночи.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша попала в языковой скандал (Фото: instagram.com/margoritapasha)

"Сейчас я вся отдана работе для моей страны и ее народа! Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня также есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже едва выдерживает те нагрузки, которые рухнули на него. Будьте толерантными, господа! И прежде чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях", - призвала Маргарита.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)