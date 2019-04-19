Не при детях: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

Доктор Комаровский объяснил родителям, что может влиять на то, что дети начинают болеть чаще. Он рассказал, что кроме обычных факторов, в виде свежего воздуха, правильного питания и сна, на ребенка могут влиять и психологические факторы, из-за которых он начинает чаще болеть.

Комаровский ответил на форуме для родителей на вопрос о том, может ли быть взаимосвязь между тем, что родители постоянно ругаются и тем, что ребенок стал чаще болеть.

Он отметил, что если ребенок родился абсолютно здоровым и с нормальным иммунитетом, но при этом постоянно не вылазит из болячек, то скорее всего у него конфликт с окружающей средой.

Он порекомендовал в первую очередь задуматься о таких вещах, как:

Сколько времени ребенок проводит на свежем воздухе

Как он занимается спортом

Какие параметры температуры и влажности в комнате

Какая система питания у ребенка

Также он отметил, что в семье, где мама и папа постоянно выясняют отношения, не может быть нормальная атмосфера, при которой они много гуляют с ребенком, вместе путешествуют и активно занимаются спортом.

Комаровский о взамосвязи конфликтов и болезнью детей (РБК-УКраина)

Комаровский добавил, что один из механизмов конфликтов в семье выглядит так: вот из-за тебя нашему ребенку плохо, потому что ты сделал что-то не то. И тогда ребенок пытается привлечь внимание родителей, которые заняты выяснением отношений между собой. Для этого дети становятся центром Вселенной, вокруг которых родители начинают дружно бегать, а именно – заболевают.

"Вне всякого сомнения, психологические аспекты во всем этом есть, но однозначно ответить на вопрос невозможно, потому что есть совершенно элементарные вопросы, на которые нужно найти ответы. Например, папа обычно гуляет с ребенком три часа, а мама – два часа, и они не могут сойтись в этом. Или они спорят: папа считает, что ребенка не нужно заставлять есть, а мама настаивает на нормальном в ее понимании питании", - объяснил Комаровский и добавил, что есть другая проблема, из-за которой страдают дети.

"Тем не менее я не считаю, что конфликты мамы с папой напрямую приводят к развитию у ребенка, например, бронхиальной астмы, ревматизма или атопического дерматита. Конфликты между родителями приводят, как правило, к тому, что они не занимаются детьми, а внимание к ним проявляют в основном при помощи врачей и таблеток", - сказал Комаровский.

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