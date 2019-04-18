Комаровский развенчал миф о самолетах и младенцах

Комаровский о путешествиях на самолетах (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский объяснил родителям, как подготовить малыша к перелетам

Комаровский развенчал миф о том, что с младенцами нельзя летать самолетами и рассказал, что нужно сделать, чтобы полет прошел в комфорте и без проблем. Также он рассказал, как адаптировать ребенка к перелету.

Комаровский объяснил, что если ребенку больше двух недель, то он может совершенно спокойно путешествовать с родителями на самолете. Однако он объяснил, что существует два главных риска, о которых должны помнить все родители.

Первым риском Комаровский назвал то, что в самолете очень сухой воздух с влажностью 20% и это приводит к пересыханию слизистых оболочек.

"Если есть сопли, они превратятся в козявки, и ребенку будет не продохнуть. Поэтому родители должны взять в полет солевые капли (в аптеках их огромное разнообразие) и эпизодически капать в нос. И почаще давать ребенку что-то пить, чтобы не пересыхало во рту. С бутылочкой во рту маленькие дети легче переносят и возможные неприятные ощущения при взлете и посадке", - отметил детский доктор.

Доктор Комаровский рассказал, с какого возраста ребенок может летать на самолете (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вторым пунктом Комаровский отметил то, что во время посадки может возникнуть спазм слуховой трубы за счет перепада давления и если есть заболевания уха или горла, то нужно закапать капли.

"Во время посадки самолета (именно посадки!) за счет перепада давления может возникнуть спазм слуховой трубы и привести к боли в ухе и развитию отита. Поэтому если увеличены аденоиды, имеются хронические болезни уха, склонность к отитам, то перед посадкой надо закапать в нос детские сосудосуживающие капли", - добавил доктор.

Кроме того, он сообщил, что летать с ребенком можно так часто, как хочется. Маленький ребенок способен перенести по два перелета в месяц, 24 полета за год.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский развенчал мифы об антибиотиках.

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