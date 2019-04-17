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Комаровский развеял популярные мифы о антибиотиках

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 22:15
Комаровский развеял популярные мифы о антибиотиках
Комаровский рассказал о антибиотиках для детей (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский сообщил, стоит ли давать ребенку дополнительные лекарства при приеме антибиотиков

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли принимать дополнительные лекарства при антибиотикотерапии, чтобы снизить негативное влияния антибактериальных препаратов на организм ребенка. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.

Евгений Комаровский сообщил, что лекарства, якобы способные защитить иммунитет, кишечник и печень при приеме антибиотиков, абсолютно бесполезны. 

По словам педиатра, большинство антибиотиков - это самодостаточные лекарства. А антибактериальные препараты для годовалых детей, прописываемые врачами для домашнего лечения, нетоксичны и имеют минимум побочных эффектов. Именно поэтому принимать что-либо дополнительно, нет необходимости.

Комаровский развеял популярные мифы о антибиотиках

Комаровский рассказал о антибиотиках для детей (фото: health.mil)

Итак, какие же самые популярные "лекарства-спутники" антибиотиков, которые родители дают детям, доктор Комаровский не рекомендует:

  • Препараты "для иммунитета". Антибиотики не угнетают имунную систему.
  • Противогрибковые препараты - нет никаких доказательств, что они оказывают профилактическое действие и уменьшают вероятность грибковой инфекции.
  • Лекарства "для кишечника". Антибиотики крайне редко угнетают полезную кишечную микрофлору. К таким последствиям может привести только длительный прием антибиотиков широкого спектра действия.
  • Противоаллергические средства. В них нет необходимости. Если антибиотик вызывает аллергию у ребенка - его просто нужно заменить.

Комаровский развеял популярные мифы о антибиотиках

Комаровский рассказал о антибиотиках для детей (фото: health.mil)

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на важный вопрос о жаропонижающих.

А также сообщали о том, что педиатр рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенца.

Напомним, доктор Комаровский посоветовал, как оказать первую помощь ребенку при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах.

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