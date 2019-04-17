Комаровский развеял популярные мифы о антибиотиках

Доктор Комаровский сообщил, стоит ли давать ребенку дополнительные лекарства при приеме антибиотиков
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли принимать дополнительные лекарства при антибиотикотерапии, чтобы снизить негативное влияния антибактериальных препаратов на организм ребенка. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.
Евгений Комаровский сообщил, что лекарства, якобы способные защитить иммунитет, кишечник и печень при приеме антибиотиков, абсолютно бесполезны.
По словам педиатра, большинство антибиотиков - это самодостаточные лекарства. А антибактериальные препараты для годовалых детей, прописываемые врачами для домашнего лечения, нетоксичны и имеют минимум побочных эффектов. Именно поэтому принимать что-либо дополнительно, нет необходимости.
Комаровский рассказал о антибиотиках для детей (фото: health.mil)
Итак, какие же самые популярные "лекарства-спутники" антибиотиков, которые родители дают детям, доктор Комаровский не рекомендует:
Комаровский рассказал о антибиотиках для детей (фото: health.mil)
Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на важный вопрос о жаропонижающих.
А также сообщали о том, что педиатр рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенца.
Напомним, доктор Комаровский посоветовал, как оказать первую помощь ребенку при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах.