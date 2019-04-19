ru
ua

Не при дітях: Комаровський зробив важливе попередження для батьків


Комаровський пояснив батькам, які чинники ведуть до хвороб

Доктор Комаровський пояснив батькам, що може впливати на те, що діти починають хворіти частіше. Він розповів, що крім звичайних факторів, у вигляді свіжого повітря, правильного харчування і сну, на дитину можуть впливати і психологічні чинники, яерез які вона починає частіше хворіти.

Комаровський відповів на форумі для батьків на питання про те, чи може бути взаємозв'язок між тим, що батьки постійно сваряться і тим, що дитина стала частіше хворіти.

Він зазначив, що якщо дитина народилася абсолютно здоровою і з нормальним імунітетом, але при цьому постійно не вилазить з болячок, то швидше за все у неї конфлікт з навколишнім середовищем.

Він порекомендував би в першу чергу задуматися про такі речі, як:

  • Скільки часу дитина проводить на свіжому повітрі
  • Як вона займається спортом
  • Які параметри температури і вологості в кімнаті
  • Яка система харчування у дитини

Також він зазначив, що в родині, де мама і тато постійно з'ясовують стосунки, не може бути нормальна атмосфера, при якій вони багато гуляють з дитиною, разом подорожують і активно займаються спортом

Комаровський про взамосвязи конфліктів і хворобою дітей (РБК-Україна)

Комаровський додав, що один з механізмів конфліктів у сім'ї виглядає так: ось через тебе нашій дитині погано, тому що ти зробив щось не те. І тоді дитина намагається привернути увагу батьків, які зайняті з'ясуванням стосунків між собою. Для цього діти стають центром Всесвіту, навколо яких батьки починають дружно бігати, а саме – занедужують.

"Поза всяким сумнівом, психологічні аспекти у всьому цьому є, але однозначно відповісти на це питання неможливо, тому що є абсолютно елементарні питання, на які потрібно знайти відповіді. Наприклад, папа зазвичай гуляє з дитиною три години, а мама – дві години, і вони не можуть зійтися в цьому. Або вони сперечаються: тато вважає, що дитину не потрібно змушувати їсти, а мама наполягає на нормальному в її розумінні харчуванні", - пояснив Комаровський і додав, що є інша проблема, через яку страждають діти.

"Тим не менше я не вважаю, що конфлікти мами з татом безпосередньо призводять до розвитку у дитини, наприклад, бронхіальної астми, ревматизму або атопічного дерматиту. Конфлікти між батьками призводять, як правило, до того, що вони не займаються дітьми, а увагу до них проявляють в основному за допомогою лікарів і таблеток", - сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розвінчав міф про польоти на літаку для немовлят.

А також розповідали про те, що Комаровський попередив про небезпеку гаджетів для дітей.

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський і Порошенко стали на коліна
Читати всі новини