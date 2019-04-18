Заложники эксперимента: Комаровский предупредил об опасности гаджетов

Комаровский о гаджетах для детей (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский объяснил, с какого возраста детям можно давать гаджеты и сколько времени они могут играть

Комаровский объяснил родителям, что постоянные игры на планшетах или компьютерах могут привести к тому, что маленький ребенок начнет отставать в развитии. Он объяснил с какого возраста детям можно давать гаджеты и сколько времени они могут проводить за играми без ущерба для здоровья.

Комаровский на форуме для родителей ответил на вопрос читательницы о том, что ее полуторагодовалый сын увлеченно играет на планшете в игры для маленьких детей. Она поинтересовалась насколько это опасно для зрения ребенка или его психологического развития.

Доктор Комаровский объяснил, что использование гаджетов до того, как ребенок начинает познавать основы устройства жизни, может повлиять на его психику, нарушить координацию движения, привести к травматизму. Он отметил, что ребенок, который видит только на экране, что мяч укатился в реку, не понимает, что происходит на самом деле.

Комаровский развенчал миф о полезности гаджетов (facebook.com/komarovskiynet)

Также доктор отметил, что в этом есть и другой момент: когда нужно бегать, прыгать, скакать, в результате чего формируется двигательная система, растут легкие, сердце, а сосуды учатся адаптироваться к постоянно меняющейся физической активности, ребенок сидит и смотрит на мерцающий экран.

"К чему это приведет, не знает никто. Вы и ваши дети - заложники грандиозного эксперимента. Как врач я категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста. Далее есть стандартное правило, которое родителям безумно сложно соблюдать – не более двух часов экранного времени в сутки. Помните: мама как развивающая игра намного полезнее. Папа, который вместе с ребенком строит из кубиков домик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет. Но папе легче уткнуть годовалого ребенка в мультики, а самому отдыхать. Это неправильно. В конце концов, вы же добровольно сделали детей, теперь давайте занимайтесь ими", - посоветовал Комаровский родителям.

Кроме того, он отметил, что дети копируют поведение взрослых и если ребенок видит постоянно отца, который уткнулся в гаджет, то он вырастет таким же, а родители будут удивляться и восклицать, что в подростковом возрасте он плохо видит, не ест, не пьет, а только играет в игры на компьютере.

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