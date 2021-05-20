Дитяче Євробачення 2021: стала відома дата і місце проведення конкурсу
Дитяче Євробачення 2021 пройде в Парижі в неділю, 19 грудня. Пісенний конкурс для дітей відбудеться в концертному залі La Seine Musicale, який знаходиться на острові Сегін.
Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.
"Це одне з найбільш дивовижних і красивих місць в Європі, і з моменту відкриття у 2017 році воно швидко перетворилося на культовий культурний заклад, який прагне донести всю музику до всіх глядачів", - йдеться в повідомленні.
Слоган конкурсу - "Уявляй" ("Imagine"). Даний слоган обраний з кількох причин. В першу чергу, за відгомони пісні Валентини, яка виграла минулого року Дитяче Євробачення у Варшаві.
Це також основа творіння, спонукання до мрії. Це ігровий майданчик для побудови кращого світу.
"Сила уяви безмежна, особливо для дітей. І це те, що нам сьогодні потрібно більше, ніж будь-коли", - кажуть організатори конкурсу.
Зазначимо, що в цьому році пройде вже 19-е Дитяче Євробачення.
Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на бірюзовій доріжці один з учасників гурту The Roop зізнався у своїй любові до України. Колектив на Євробаченні 2021 представляє Литву.
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