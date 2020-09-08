Детское Евровидение 2020: стало известно, кто представит Украину

Александр Балабанов (фото: instagram.com/balabanovalex)

В детском Евровидении 2020 примут участие представители 13 стран

Во вторник, 8 сентября, в Национальном отборе на детское Евровидение-2020 одержал победу 14-летний Александр Балабанов с песней "Відкривай". Этот парень будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

О победе Александра сообщило "UA: Суспільне мовлення". Стоит отметить, что в этом году - это будет уже 18-е детское Евровидение, которое пройдет в Польше 29 ноября.

Александр Балабанов родился в Донецке, и с самого детства он увлекался пением. В четырехлетнем возрасте он начал посещать местный детский коллектив.

Александр Балабанов (фото: instagram.com/balabanovalex)

Когда мальчику исполнилось восемь лет его семья переехала в Киев. В столице он также продолжил развивать свой вокал. Александр поступил у школу искусств.

Александр Балабанов - "Відкривай" (видео: YouTube)

В детском Евровидении-2020 примут участие представители 13 стран. Будут выступать конкурсанты из Украины, Беларуси, России, Польши, Испании, Сербии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Армении и Германии.

Из-за пандемии коронавируса организаторы изменили формат конкурса. И теперь дети будут выступать не вместе в одном зале, а каждый в студии в своей стране. При этом само шоу будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве. В нем будут принимать участием международные ведущие и приглашенные звезды с соблюдением безопасной социальной дистанции.

Напомним, 12-летнему украинцу-сироте отказали в участии в детском Евровидении.

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