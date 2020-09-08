Дитяче Євробачення 2020: стало відомо, хто представить Україну

Олександр Балабанов (фото: instagram.com/balabanovalex)

У дитячому Євробаченні 2020 візьмуть участь представники 13 країн

У вівторок, 8 вересня, у Національному відборі на дитяче Євробачення-2020 здобув перемогу 14-річний Олександр Балабанов з піснею "Відкривай". Цей хлопець буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Про перемогу Олександра повідомило "UA: Суспільне мовлення". Варто зазначити, що в цьому році - це буде вже 18-е дитяче Євробачення, яке пройде в Польщі 29 листопада.

Олександр Балабанов народився в Донецьку, і з самого дитинства він захоплювався співом. У чотирирічному віці він почав відвідувати місцевий дитячий колектив.

Олександр Балабанов (фото: instagram.com/balabanovalex)

Коли хлопчикові виповнилося вісім років, його сім'я переїхала в Київ. У столиці він також продовжив розвивати свій вокал. Олександр вступив до школи мистецтв.

Олександр Балабанов - "Відкривай" (відео: YouTube)

У дитячому Євробаченні-2020 візьмуть участь представники 13 країн. Виступатимуть конкурсанти з України, Білорусі, Росії, Польщі, Іспанії, Сербії, Франції, Грузії, Казахстану, Мальти, Нідерландів, Вірменії та Німеччини.

Через пандемію коронавірусу організатори змінили формат конкурсу. І тепер діти будуть виступати не разом в одному залі, а кожен у студії у своїй країні. При цьому саме шоу буде відбуватися в прямому ефірі зі студії у Варшаві. У ньому братимуть участі провідні міжнародні та запрошені зірки з дотриманням безпечної соціальної дистанції.

Нагадаємо, 12-річному українцю-сироті відмовили в участі у дитячому Євробаченні.

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