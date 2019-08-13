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Детское Евровидение 2019: в финал попала дочь известного комика из "Квартал 95"

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В десятку финалистов нацобора попала суперфиналистка проекта "Голос.Дети"

Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения. Об этом сообщает Общественное ТВ.

Жюри оргкомитета национального отбора на детское Евровидение 2019 определили 10 финалистов, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину на международном конкурсе.

В список вошли:

  1. Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий)
  2. София Иванько - "Коли здається" (г. Киев)
  3. Алиса Чиджан - "Новий день" (г. Харьков)
  4. Александр Балабанов - Power in You (г. Киев)
  5. Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.)
  6. Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск)
  7. Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті" (г. Киев)
  8. Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)
  9. Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.)
  10. Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).

Среди финалисток оказалась и дочь Евгения Кошевого Варвара. Девочка уже приобрела популярность на телевидении, так как стала суперфиналисткой пятого сезона вокального шоу "Голос.Дети" и принимала участие в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лиге смеха".

Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті"

Напомним, ранее мы писали о том, что Кошевой раскрыл неожиданную правду о дочери.

А также мы рассказывали о том, что Варвару Кошевую довели до слез на "Голос.Дети".

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