Дитяче Євробачення 2019: у фінал потрапила дочка відомого коміка з "Квартал 95"

В десятку фіналістів нацобора потрапила суперфіналістка проекту "Голос.Діти"
Варвара Кошова, дочка відомого коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, потрапила у фінал нацвідбору дитячого Євробачення. Про це повідомляє Громадське ТБ.
Журі оргкомітету національного відбору на дитяче Євробачення 2019 визначили 10 фіналістів, які змагатимуться за можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі.
У список увійшли:
Серед фіналісток опинилася і дочка Євгенія Кошового Варвара. Дівчинка вже набула популярності на телебаченні, так як стала суперфіналісткою п'ятого сезону вокального шоу "Голос.Діти" і брала участь в передачах "Розсміши коміка. Діти" і "Лізі сміху".
Варвара Кошова – "Диво в розмаїтті"
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кошовий розкрив несподівану правду про доньку.
А також ми розповідали про те, що Варвару Кошову довели до сліз на "Голос.Діти".