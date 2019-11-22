Детское Евровидение 2019: 14-летняя украинка в Польше провела репетицию (видео)

Детское Евровидение 2019 состоится уже в это воскресенье - 24 ноября. 17-й престижный международный песенный конкурс проведут в польском городе Гливице. Украину в этом году будет представлять победительница Нацотбора София Иванько с песней "Коли здається". Конкуренцию юной артистке из Киева составят еще 18 участниц.

Как говорится на сайте польских организаторов Детского Евровидения 2019, шоу стартует в 17:00 по киевскому времени.

Ведущими конкурса станут Ида Новаковска, Александр Сикора и Роксана Венгель.

Мероприятие состоится в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек.

На шоу аккредитовались 188 журналистов из 23-х стран.

Украинка София Иванько прибыла в Польшу для участия в Детском Евровидении 2019 (Фото: скриншот facebook.com/Ueurovision)

Победителя Детского Евровидения определят путем сложения баллов от жюри и зрителей. Профессиональное жюри каждой страны присуждает комплект по 12, 10, 8-1 баллов 10 песням.

Украину на Детском Евровидении 2019 в Польше представляет 14-летняя София Иванько из Киева (Фото: instagram.com/sophy.ivanko)

Зрители по всему миру голосуют за 3-5 песен (среди них может быть и номер представителя своей страны), и их голоса распределяются пропорционально. Голоса жюри и зрителей составляют по 50% от всех голосов.

Напомним, что Иванько соревновалась в Нацотборе за право представлять Украину на Детском Евровидении с девятью участниками, в том числе и с дочерью известного украинского шоумена и комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варварой.

Детское Евровидение 2019 стартует 24 ноября на Arena Gliwice в Гливице (Фото из открытых источников)

22 ноября 14-летняя певица уже прибыла на репетицию в Гливице. София решила исполнить песню The spirit of music. Об этом передает UATV.

Вместе с ней в Польшу полетели родители, брат, продюсер, целая делегация и собака Дружок.

Видео: На Детском Евровидении 2019 Украину представит София Иванько из Киева с песней "Коли здається"

В 2012 году победителем фестиваля Детское Евровидение в Амстердаме стала украинка Анастасия Петрик с песней "Небо".

Видео: Украинка София Иванько прибыла в Польшу для участия в Детском Евровидении 2019