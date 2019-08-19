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Детское Евровидение 2019: кто будет представлять Украину на конкурсе

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 16:11
Детское Евровидение 2019: кто будет представлять Украину на конкурсе
Детское Евровидение 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Юная украинка ранее уже участвовала в конкурсах и фестивалях

Детское Евровидение 2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливице. Как сообщила PR-менеджер телерадиокомпании "UA:Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко в Facebook, в этом году победительницей Национального отбора стала София Иванько из Киева. Она выступит на 17-м международном песенном конкурсе в Польше с песней "Коли здається".

София Иванько участвовала ранее в различных конкурсах в Украине и выступает на фестивалях и концертах. Она была участницей вокального проекта "Голос.Дети", однако не попала в финал. Девочке 13 лет, и она родилась и выросла в Киеве.

Детское Евровидение 2019: кто будет представлять Украину на конкурсе

Скриншот поста (facebook.com/viktoriiasydorenko)

В Нацотборе она соревновалась еще с девятью участниками из Украины, в том числе и с дочерью известного украинского шоумена и комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варварой.

Софія Іванько – "Коли здається"

Международный песенный фестиваль Детское Евровидение 2019 проводится уже в 17 раз при поддержке Европейского вещательного союза. В 2012 году украинка Анастасия Петрик стала победительницей этого конкурса с песней "Небо"

17-й конкурс Детское Евровидение пройдет в Польше, в городе Гливице, 24 ноября. В конкурсе планируют принять участие представители 19 стран.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из-за детского Евровидения разразился грандиозный скандал.

А также рассказывали о том, что Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: конкурс под угрозой.

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