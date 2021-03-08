Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео

В поезде Укрзализныци Днепр-Одесса ехали юные спортсмены, которые оставили после себя неубранные купе. Кроме того, в некоторых купе на столах и полу было куча мусора, а также оборваны занавески.

Видео из поезда опубликовала проводница Светлана Ляшенко на своей странице в Facebook .

По словам женщины, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра. Данное видео она опубликовала 5 марта.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", - говорит проводница.

Пользователи сети также прокомментировали поведение детей и высказали свое негодование.