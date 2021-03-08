UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео

Автор: Роман Мирончук

В поезде Укрзализныци Днепр-Одесса ехали юные спортсмены, которые оставили после себя неубранные купе. Кроме того, в некоторых купе на столах и полу было куча мусора, а также оборваны занавески.

Видео из поезда опубликовала проводница Светлана Ляшенко на своей странице в Facebook.

По словам женщины, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра. Данное видео она опубликовала 5 марта.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", - говорит проводница.

Пользователи сети также прокомментировали поведение детей и высказали свое негодование.

  • Это двухместное купе, видимо люди решили, что раз билеты так дорого стоят, то можно себе такое позволить;
  • Причем здесь дорого или недорого? Это воспитание точнее отсутствие оного!!!
  • Детей не воспитали родители, им на них наплевать. Вот и выросло, то что выросло.
  • Что за свинство. Когда народ научится беречь казенное имущество и труд чужих людей. А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать.
  • Вы что какие злые? Заметьте, проводница ни одного слова гнусного не сказала. Вы сами детьми не были что ли? Вот те взрослые, что сопровождали детишек, вот это утырки!!!
  • Вот это спортсмены... ''Хорошо вас воспитали''.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о поездах в "красных зонах" карантина.

Ранее проводники Укрзализныци пожаловались на адские условия работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныцяпреступления
Читайте также
УЗ запускает спецрейсы с Закарпатья: билеты уже в продаже
В Укрзализныце рассказали о самых сумасшедших вопросах пассажиров: где пожарить крылышки?
Прогноз погоды